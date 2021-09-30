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Hamsi ve palamut kayıplarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hamsi ve palamut kayıplarda

Balıkçılar yeni sezonda şu ana kadar umduklarını bulamazken, özellikle palamutun avının istenilen düzeyde olmaması ekonomik olarak kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirttiler.

İSTANBUL (İHA) - Balıkçılar yeni sezonda şu ana kadar umduklarını bulamazken, özellikle palamutun avının istenilen düzeyde olmaması ekonomik olarak kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirttiler.

Tekneler palamutun az miktarda avlanmasının ardından hamsiye yönelirken, hamside de bekledikleri verimi alamayınca umutlarını gelecek günlere taşımaya başladılar.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken, bu günlerde istavritte de belirgin azalma yaşanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Balık Hali'ne iki gün önce 2 bin kasa kadar istavrit gelirken bugün itibariyle ise bu rakam 850 kasaya kadar geriledi. Yine 2 gün önce balık haline 740 kasa palamut bin 70 kasa hamsi gelirken bugün itibariyle ise 15 kasa palamut 100 kasa kadar da hamsi geldi.

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, sezon açılışından bugüne kadar durgun bir dönem yaşadıklarını belirterek "Eylül'ün 1'den beri durgunluk var. Yeni sezonda palamut istediğimiz gibi olmadı dolayısıyla şu ana kadar kötü bir sezon geçiriyoruz. Şuanda palamut avcılığı olmayınca tekneler hamsiye yöneldi. Hamside tahmin ettiğimiz gibi değil. Deniz suyu sıcaklığı şu anda 23-24 derecelerde yani yüksek. Hamsinin olması için deniz suyu sıcaklığının 10-12 derecelere düşmesi gerekir. Ancak az da olsa hamsi var. Geçen yıllara oranla tahmin ettiğimizin çok altında avcılık sezonu geçiyor. İnşallah bundan sonraki günlerde, aylarda iyi olur diye düşünüyoruz. Şu anda sezon çok kötü geçiyor. Şu anda tekneler yakıt ve personel parasını ödemekte sıkıntı yaşıyor dolayısıyla sıkıntı hat safhada. İnşallah düzelecek diye düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'da avlanan yüzde biri bile değil

Bu sezon bölgede avlanan çinakop ve lüferin İstanbul'da tutulanın yüzde biri bile olmadığını belirten Denizer, "Bölgemizde lüferin fazla olması o kadar önemli değil. İstanbul'da tutulan lüferin belki de yüzde biri bile değil. Yine de lüfer, çinekop var ancak miktarları bize göre çok az. Bol olmadığından dolayı fiyatının yüksek olması vatandaşın alım gücünü olumsuz etkiliyor. İnşallah deniz suyu istediğimiz gibi soğur hamsi toparlanır bol miktarda olursa hem balıkçı kazanır hem de vatandaş bol bol yer diye düşünüyoruz. Sonuç olarak son yılların en kötü sezonundan bahsediyoruz ancak düzeleceğinden ümidimiz var. Bundan sonra ne olur bizde bilemiyoruz. Balıkçıların bankalara kredi borçları hat safhada. Temennimiz bu sıkıntıların atlatılması" diye konuştu. - TRABZON

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