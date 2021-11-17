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Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

Karadeniz'de bu sezon son yılların en bereketli avı yaşanırken, fiyatı 10-15 TL arasında satılan hamsi vatandaşın ve balıkçının yüzünü güldürüyor.

TRABZON (İHA) - Karadeniz'de bu sezon son yılların en bereketli avı yaşanırken, fiyatı 10-15 TL arasında satılan hamsi vatandaşın ve balıkçının yüzünü güldürüyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan teknelerin bol istavrit ile limana dönmesiyle başlayan sezon hamsi avı ile devam ediyor. Son günlerde bol miktarda avlanılan ve fiyatı 10-15 TL arasında değişen hamsi hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürüyor. Bu sezon istenilen palamut avının yaşanmaması nedeniyle vatandaşlar hamsiye yönelirken, Trabzon Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 20 TL, mezgit ise 15 TL'den satılıyor.

Balıkçı esnafından Yakup Bektaşoğlu, hamsinin bol şekilde tezgahları süslediğini belirterek, "Hamsi bol geliyor. Vatandaş yiyebilir. Ama her an hamsi gidebilir. Tuzlamak veya dolaba koymak isteyenler buyursunlar gelsinler. Hamsi son dönemlerini yaşıyor öyle gözüküyor. Vatandaşlar hamsiye daha çok rağbet gösteriyor. Şuanda fiyatı 10-15 TL arasında değişiyor" dedi.

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise bu sene beklenilenin üzerinde bir hamsi olduğunu dile getirerek "Fiyatlar uygun, balık güzel vatandaşın talebi de iyi. İnşallah böyle devam eder. Bizde hem taleplere karşılık vermiş oluruz hem de bol bol satmış oluruz. Palamutta beklenen olmadı ama inşallah yerini hamsiye bıraktı. Bu sene sezon istavrit ile başladı şuan Aralık ayına doğru gidiyoruz balık kendini hiç kesmedi. Bu denizin bol ve bereketli olduğuna işarettir. Bu şekilde giderse hayırlısıyla güzel bir sezon geçirmiş olacağız. Şuanda hamsi gerçekten çok ucuz. Hamsi vatandaşları ve tezgahları güldürüyor" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Gökmen Şahin/İHA)

Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

Hamsi vatandaşın da balıkçının da yüzünü güldürüyor

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