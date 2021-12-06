Hamsi tezgahlarda 40 TL'yi gördü
Batı Karadeniz bölgesinde havaların sıcak geçmesi sebebiyle hamsi tezgahlarda 40 TL'den satışa sunuldu.
Batı Karadeniz bölgesinde havaların sıcak geçmesi sebebiyle hamsi tezgahlarda 40 TL'den satışa sunuldu.
Akçakoca'da balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte avlanma yaşanmadığını belirterek, tezgahlarda balık fiyatlarının arttığını dile getirdi. Hamsi tezgahlarda 40 TL'den satışa sunulurken, istavrit, 30, mezgit 25, çinekop ise kilosu 60 TL'den satılıyor. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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