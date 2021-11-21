HAMSİ ŞÖLENİNDE 15 BİN KİŞİYE HAMSİ DAĞITILDI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 13. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde 15 bin kişiye toplam 3 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 13'üncü Geleneksel Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi. Bağcılar Meydan'da gerçekleştirilen Hamsi Şöleni'ne yaklaşık 15 bin ilçe sakini katıldı. Davetlilere ızgaralarda ve dev kazanlarda pişirilen hamsi ile helva verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde en uzun horon için rekor denemesi yapılırken, vatandaşlar hamsinin tadına bakabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

'BAĞCILAR'DA ÇEŞİTLİ KÜLTÜRLERDEN İNSANLAR YAŞIYOR'

Ocağın başına geçip balıkları pişiren ve vatandaşlara ikram eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ?Geleneksel hale gelen bir etkinliğimiz. Bağcılarda yapısal anlamdaki hizmetlerimizi devam ettirirken kültürel ve sosyal çalışmalarımızı da derneklerle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. Bağcıların renk mozaiği bunu gerektiriyor. Bağcılar'da ülkemizin her bir yerinden gelen insanlarımız var. Kültürlerin mozaiği olarak yaşadığımız ilçemizde aynı zamanda yöresel faaliyetleri de devam ettiriyoruz. Bugünün ortak paydası da hamsi. İlk defa gördüğüm yemekler var. Karadeniz'de yemek kültürünün çok güçlü olduğunu görüyoruz. Derneklerle bu etkinliği yapıyoruz? dedi.

'HAMSİNİN DOYULMAZ BİR TADI VAR'

Ailesiyle hamsi yemeye gelen Ordulu Şener Çoban, 'Belediyemize bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Hamsi şölenlerini heyecanla bekliyoruz. Hamsinin doyulmaz bir tadı var' diye konuştu.

Hamsi şölenine katılan Kübra Çolbacı ise, 'Bu etkinliklerin olması bizim için çok iyi oluyor. Geleneksel tatların buraya kadar gelmesi bizimle buluşması gayet güzel. Herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.