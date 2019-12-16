Hamsi kayıplarda

16.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:33

Karadeniz'de uzun zamandan beri bol avlanan ve kilosu 5 TL'ye kadar inen hamsi bugünlerde tezgahlarda pek az görülüyor.



Bu sezon bol avlandığı dönemde Trabzon Toptancı Balık Haline 8 bin kasa civarında gelen hamsi, bugün itibariyle 100 kasayı geçmedi. Trabzon balık halinde tezgahlarda az miktarda yerini alan hamsinin kilosu 15-20 TL'den satılırken balıkçılar yaklaşık 3 aydır bol avlanan hamsinin neredeyse tamamen çekildiğini söylediler.



Trabzon'a üç gündür çok az hamsinin geldiğini belirten balıkçılar, hamsinin Rusya ve Gürcistan sularına doğru gittiğini belirtilerken 1 Ocak'tan itibaren buradan gelecek hamsiyi beklediklerini dile getirdiler.



Balıkçılardan Münir Yılmaz, yaklaşık 3 aydır hamsinin bol miktarda avlandığını belirterek "Hamsi işi bitti, hamsi tamamen çekildi. Şu an şoklu hamsiler var. Hamsi, göç balığı, üç aydan beri bol bir şekilde avlandı. Vatandaş hamsiye doydu diyebiliriz. Hamsi Gürcistan sularına doğru gitti. Trabzon açıklarında üç gündür hamsi çıkmıyor. Yeni şoklanmış hamsiler var onlarda şoklu ancak taze. Kilosu 15-20 TL arasında değişiyor" dedi.



Emin Avcı da, hamsinin bittiğini ifade ederek, "Hamsi bitti, gibi. Şu anda şoklu hamsiler piyasada. Hamsi kayıp Gürcistan, Rusya sularına doğru gitti. Şu anda pek yok. Üç günden beri hamsi yok gelmiyor. Olan hamsinin de kilosu 15 TL. Bundan sonra geleceğini tahmin etmiyorum. Hamsi kaçtı diyebiliriz. Gelirse Rusya taraflarından gelir" diye konuştu.



Uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan Mustafa Ayata da, hamsinin kilosunu 20 TL'den sattıklarını dile getirerek, "Piyasada satılan şoklu hamsi. Çok az hamsi geldi, bir kasa ancak alabildim. Gelen hamsi de çok ince, iri hamsi yok. Şu an kilosunu 20 TL'den satıyorum. Balık fiyatlarımız ise hamsi 20 TL, istavrit 15 TL, barbun 30-40 TL, mezgit 50 TL, sargan 45 TL arasında" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA