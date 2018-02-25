Hamsi Karadeniz'de Doğal Ortamında Görüntülendi

Karadeniz kültüründe önemli yer tutan hamsinin avlanmasına ve doğal ortamına tanıklık eden Ceylan, bu canlı türünü Karadeniz sularında ilk defa fotoğrafladı. Rize'nin Pazar ilçesinin 30 mil açığındaki bir balıkçı teknesinin avlanması sırasında özel ekipmanları ile beraber çekimleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Ceylan, "Balıkların o yaşam mücadelesini yakalayabilmek için risk alarak ağın içine girdim. Tam ağın ağzı kapanırken, dalış arkadaşımın yardımı ile ağın dışına çıkabildim. Bu risklere rağmen, hamsinin ağlarla mücadelesini arşivleyebilmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

'BESİN NEREDEYSE HAMSİ ORAYA GİDER, BU NEDENLE YERİNİN TESPİTİ OLDUKÇA ZOR'

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ceylan, hamsinin denizlerde zemine veya yüzeye bağlı olmaksızın hareket edebilen (Pelajik) bir canlı türü olduğunu söyledi. Hamsinin mikroskobik büyüklükte, hareket yetenekleri zayıf, dalga ve akıntılarla hareket edebilen canlılarla (plankton) beslendiğini belirten Ceylan, "Besin neredeyse, hamsi de oraya gider. Hamsinin nerede olduğunun tespiti son derece güçtür, bu nedenle görüntülenmesi de çok zordur" dedi.

'BU SENE BİZDE AZ OLMASININ SEBEBİ ISIYA DUYARLILIK'

Ceylan, bu besinlerin de çevresel kirliliğe duyarlı olduğuna işaret etti: "Karadeniz kıyılarında HES ve otoyol benzeri yapılanmalarla bozulan ekosistem ile kıyısal alanlardaki evsel ve endüstriyel kirlilik hamsinin besini üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Değişen iklimsel koşullar da hamsinin yaşam alanının belirlenmesinde son derece önem arz ediyor. Bu sene hamsinin kıyılarımızda az bulunmasının nedenlerinden biri ısıya duyarlı olmasıdır. Hamsi, kışın Karadeniz'deki soğumaya bağlı olarak hareket ediyor. Su ısısının yüksek olması durumunda balık Türkiye kıyılarına uğramadan Gürcistan'a geçiyor."

'HAMSİNİN KÜSTÜĞÜNÜ SÖYLEYENLERE CEVABIM: KÜSTÜRMESEYDİNİZ'

Doğal hayata saygı göstermenin önemine değinen Ceylan, "Biz onların yaşamlarına saygı gösterip koruyabildiğimiz sürece onlar da varlıklarını sürdürürler. Bazılarının 'Bize küstü gitti' gibi sözlerine benim cevabım, 'O zaman küstürmeseydiniz.' Vatandaşların bu konuda bilim insanlarımıza inanması ve dediklerini yapması gerekiyor" dedi.