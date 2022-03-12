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Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan, 'Düzce'de yapılan yemekler' kitabında en çok 'hamsili pilav' dikkat çekiyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan, ' Düzce'de yapılan yemekler' kitabında en çok 'hamsili pilav' dikkat çekiyor. Pilavın hazırlanışı da kitaba videolu olarak yerleştirildi.

Türk mutfağında çok önemli bir yeri olan pilav ve hamsinin birleşimiyle muhteşem bir tat olan hamsili pilav, Düzce'de de en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Özellikle Akçakoca'da vatandaşların tükettiği hamsili pilav, her yaştan pek çok kişinin beğendiği bir lezzet olarak sofralardaki yerini alıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok sık yapılan hamsili pilav Düzce'de de sıklıkla tüketilince Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan yemek kitabında yerini aldı. Tarifi ve kullanılması gereken malzemelerin yer aldığı hamsili pilav bölümünde birde tarif videosu olması dikkat çekti. Buna göre videoda hamsilerin kılçıklarından ayrılması, pilavlık malzemelerin hazırlanması, pilava koyulan malzemelerin pişirilmesi ve hamsilerin dizilmesi ile birlikte servis görülüyor. - DÜZCE

Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu

Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu

Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Düzce, Türk, tat, Yerel, Haberler

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