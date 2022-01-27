Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi

Karadeniz'de son haftalarda kar yağışı ile birlikte hamsi bereketi yaşanıyor. İğneada açıklarından Hopa'ya kadar bölümde avlanan hamsi hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmeye devam ediyor.

Önceki haftalarda Gürcistan açıklarına giden ve artık Türkiye açıklarına geri dönen hamsi, balıkçıların yüzünü güldürüyor. "Hamsi bizim mutluluk kaynağımız" diyen balıkçı Eşref Durmaz, "Hamsi şu anda İstanbul'dan geliyor İğneada Bulgar sınırından. Taze, iri hamsi. Geri dönmesi herkesten çok biz balıkçıları mutlu etti. Hamsi olmadığı zaman tezgahlarda, birbirimize bakıyoruz. Sadece Karadeniz değil, hiç kimse mutlu olmuyor. Hamsi bizim mutluluk kaynağımız" dedi.

Balıkçı Durmaz, "Hamsi geçen hafta 50 TL'di, şimdi 25-30 TL aralarında seyrediyor. İstavrit 20 Karadeniz'in kuru fasulyesi. Barbun uygun, 40-50 TL. Mezgit 25 TL. Tezgahlar boştu hava muhalefetinden dolayı balık yoktu" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Erdoğan Doğan, hafta sonu denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadıklarını belirterek, "Bir iki gün kayıklar tekneler açılamadı kötü hava şartları nedeniyle. Hava düzeldi, vatandaşımız ucuz yesinler. Hamsinin kilosu 25 TL, istavrit 20 TL, mezgit 25 TL, has kefal 40 TL. Tezgahımız neşeli yani" diye konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi