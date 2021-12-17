Hamsi bu sene erken göç etti

SAMSUN (İHA) - Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sene deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle hamsinin Türkiye kıyılarından erken göç ettiğini söyledi.

Karadeniz'in incisi 'hamsi' sezona balıkçıların yüzünü güldürerek başladı. 1 aylık bir sürede tezgahlar taze ve iri hamsilerle dolarken, kış sezonun sıcak geçmesi hamsinin erken göç etmesine neden oldu. Geçen seneye oranla neredeyse 1 ay gibi bir süre Karadeniz kıyılarından erken göç eden hamsi, denizin 100 mil açıklarına kadar uzaklaştı. Başkan Atıf Malkoç, sezon başında balıkçıların mazotun litresini 4 TL'den aldığını, şimdilerde ise 11 TL'den aldıklarını belirterek, balık avlamanın maliyet açısından çok zorlaştığına değindi.

"Bu sene hamsi Karadeniz'e çok erken veda etti"

Hamsinin geçen seneye oranla çok erken göçe başladığına değinen Atıf Malkoç, "Bu sene hamsi Karadeniz'e çok erken veda etti. Karadeniz deniz suyu bu sene çok sıcak. Hamsi göçünü erken tamamladı ama Karadeniz açıklarında hamsi var. Geçen sene hamsi göç etmeye ocak ayından sonra başlamıştı. Bu yıl kıyılar da çok sıcak olunca erken göç etmeye başladı. Sıcaklardan dolayı balık boyları da istenilen seviyede büyümüyor. Bütün balık türlerinde boy sıkıntısı var. Balık azalmadı ama açıklara doğru göç etti. Balıkçılar olarak havaların soğumasını bekliyoruz. Uydulara baktığımızda 100 mil açıklarda balık görüyoruz ama oralara gitmek ayrı bir mazot yükü getiriyor" dedi.

"Sezona başlarken mazotun litresini 4 TL'den alıyorduk, şu anda ise 11 TL'ye almak zorunda kalıyoruz"

Yakıt fiyatlarının balıkçıyı zora soktuğuna da değinen Malkoç, şunları söyledi:

"Balıkçılara yakıt için uygulanan ÖTV indirimi kalktı. Şu anda 11 TL'ye mazot alıyoruz. Karadeniz'de hamsi değil, mazot pahalılığı balıkçıyı vurdu. Denize çıkmakta zorluk çekiyoruz. Sezona başlarken mazotun litresini 4 TL'den alıyorduk, şu anda ise 11 TL'ye almak zorunda kalıyoruz. Şu anda Karadeniz'de istavrit ve çinakop bol oranda var. Bu balıkların piyasası yok. İstavritin kasası 75-100 TL arasında satılıyor. Bu da balıkçının masraflarını karşılamıyor. Bir tek iri hamsi para ediyor o da yakınlarda yok. Buzhane ve şoklar hamsi ile dolu. Şoklu hamsilerin kasası da 250 TL civarında satılıyor. Deniz suyu sıcakları Karadeniz Bölgesi'nde 14 derece seviyesinde. Gürcistan Abhazya suları da sıcak ama orada hamsi daha çok. Orada da filomuz var ama orada tutulan balıklar getirilemiyor, orada fabrikalarda işleniyor. Hamsi gırgırları bir balık avı için yaklaşık 4 ton mazot yakıyor. Daha gücük tekneler ise 2 ton yakıyor. Bunu da mazot fiyatlarına vurduğunuzda balık avlamak gittikçe zorlaşıyor. ÖTV indirimi tekrar gelirse tezgahlardaki balık çeşitliliği de o kadar artar." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet