Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı

21.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:29

Denizlerdeki hamsi bolluğu, balıkçıların da tüketicilerin de yüzünü güldürdü.

Denizlerdeki hamsi bolluğu, balıkçıların da tüketicilerin de yüzünü güldürdü.

Tezgahlarda geçen haftalarda 30 liraya satışa sunulan hamsinin fiyatı, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle 13 liraya düştü.

Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, hamsi fiyatındaki düşüşe ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl denizlerde bereketli bir dönemin yaşandığını dile getirdi.

Denize açılan balıkçıların bol bol hamsi tuttuğunu ifade eden Balcı, "Bu hafta hamsinin kilo fiyatı 30 liradan 13 liraya kadar düştü. Pandemi dolayısıyla uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında vatandaşların gösterdiği ilgi, satışları yüzde 30 oranında arttırdı. Vatandaşlarımıza bir önerim var. Ucuz balık tercih etsinler. Ucuz balık demek, taze balık demektir." diye konuştu.

Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı
Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı
Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı
Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Ali Şansalan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:29:55. #1.15#
title