Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü
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Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü

Hava şartlarının düzelmesiyle Erdek ve Bandırma'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.

16.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:11
Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü

Hava şartlarının düzelmesiyle ve 'da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.


Geçtiğimiz hafta havanın yağmurlu ve rüzgarlı geçmesi ardından düzelen havaların açması balıkçıların yüzünü güldürdü. Erdek ve Bandırma'ya adeta hamsi yağdı. denizinde avlanan balıkçı motorları tarafından Erdek körfezinde yakaladıkları balıkları seyyar balıkçı esnaflarının tezgahlarında yer alıyor.


Marmara'nın yanısıra Karadeniz'de de bol miktarda avlanan balık fiyatlarını düşürdü. Daha önce 20-30 lira arasında satılan hamsi balığı son 3 günde 10-15 liraya kadar düşünce Erdek ve Bandırmalılar balığa doydu. Balıkhane de balıkçı tezgahlarında hamsi 10-15 lira, istavrit 20 liraya satılırken seyyar balıkçılarda da çok taze Karadeniz hamsisi 10 liradan, Zargana ve Gümüş balıkları da 15 liradan satılmaya başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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