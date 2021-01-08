Hamsi avı yasağı Gürcistan ve Abhazya'da da uygulansın önerisi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, hamsi boyunun limitin altında kalması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 günlüğüne alınan av yasağı kararının doğru bir müdahale olduğunu belirterek, "Bu popülasyon birkaç hafta sonra...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, hamsi boyunun limitin altında kalması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 günlüğüne alınan av yasağı kararının doğru bir müdahale olduğunu belirterek, "Bu popülasyon birkaç hafta sonra Gürcistan-Abhazya sınırlarına geçmiş olacaktır. Eğer aynı hassasiyeti bu ülkeler de göstermezse, kendi sularımızda koruduğumuzu sandığımız hamsi, orada avlanarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına yok pahasına satılabilir." dedi.

Sarı, AA muhabirine, hamsinin üremesini Karadeniz'in kuzey kıyılarında gerçekleştirdiğini, ardından sonbahar aylarında da büyük sürüler halinde güneye, kışı geçirmek için göç ettiğini ifade etti.

Hamsinin göç zamanının, yoğunluğunun ve süresinin, iklim ile deniz suyu sıcaklığı, besin bolluğu şartlarına göre değişim gösterdiğini anlatan Sarı, "Bu yıl avcılık sezonu başında balıkçılar hamsiden umduklarını bulamasalar da önce aralık ayı başında Marmara Denizi'nde, sonra da Karadeniz'de bol av vermeye başladı." diye konuştu.

Sarı, hem Marmara hem de Karadeniz'de avlanan hamsilerin boyu ve ağırlığının istenen düzeyin çok altında kaldığını vurgulayarak, küçük balıkların balık yağı fabrikalarına taşındığını dile getirdi.

Rüzgar yönü, şiddeti, akıntılar, deniz suyu sıcaklığı ve plankton bolluğu gibi birçok faktörün etkisiyle kıyılarda yoğunlaşan küçük boydaki hamsilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararla 10 günlük süre içinde avlanmaktan kurtulduğunu bildiren Sarı, şunları dile getirdi:

"Balıkçılık yönetimi açısından doğru bir karar alındığı açık. Zira balıkçıların kendilerinin bile avlamaktan razı olamadığı, 'Gelecek yıl avlayacak balık bulamayacağız' korkusuna kapıldığı bir durumda, hamsi popülasyonunu ava kapatmak yönetim otoritesinin doğru müdahalesinin göstergesidir. Keşke bu karar 10 gün önce alınsaydı ancak bilimsel çalışmalar hamsinin kış göçünün bizim kıyılarımız boyunca doğuya doğru devam ettiğini gösterdiğine göre bu popülasyon birkaç hafta sonra Gürcistan-Abhazya sınırlarına geçmiş olacaktır. Eğer aynı hassasiyeti bu ülkeler de göstermezse, kendi sularımızda koruduğumuzu sandığımız hamsi, orada avlanarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına yok pahasına satılabilir. Bu yüzden bu kararın bir adım sonrası, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Karadeniz çevresindeki ülkeler mevcut durumdan haberdar edilerek şimdiden küçük balık kırımının önüne geçmek için uyarılar yapılmalıdır."

Sarı, Kovid-19 nedeniyle kötü sezon geçiren balıkçılara da maddi destek sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya