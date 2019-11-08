08.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:00

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakalarındaki artış, talebi ve fiyatları vurunca promosyon ürününe dönüştü. Giresun'da bir hamsi tezgahında bir kilo hamsi alana ıspanak bedava oldu.

Daha öncesinde kilosu 4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düşmesine rağmen alıcı bulmakta zorlanınca hamsinin yanında bedava verilmeye başlandı. Ispanakta artan zehirlenme vakalarıyla orantılı olarak, talep ve fiyatlar da yönünü aşağı çevirdi. Yaşananlar öncesi tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya kadar düştü. Manavlar da ellerindeki ıspanağı tüketebilmenin yolunu promosyon ürün olarak vermekte buldu. Giresun'da hamsi satışı da yapan bir manavcı bir kilo hamsiye bir bağ ıspanağı bedava vermeye başladı.

Bir kilo hamsiyi 7 TL'den satan Hacı Işık ıspanağı da yanında verdiğini söyledi. Işık, "Haberlerde yer alan ıspanak zehirlenmesinden vatandaşlar ıspanağa temkinli yaklaşıyor. Bu da ister istemez esnafı etkiliyor. Haberler öncesi bir kilo ıspanak 4 TL'den satılırken, şimdi 2 TL'ye düştü buna rağmen vatandaşlar dikkatli. Oysaki ıspanak değil, ıspanağın içerisine karışmış olan başka otların zehirli olabileceği açıklandı. Buna rağmen vatandaş endişeyle yaklaşıyor. Oysaki vatandaş alırken değil, pişirirken temkinli olmalı ve iyice ıspanağın içerisindeki yabancı otları ayıklamalıdır. Biz vatandaşımıza hamsinin yanında ıspanağı bedava veriyoruz. Hamsinin kilosu 7 TL bir kilo da ıspanak bizden" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA