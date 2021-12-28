Hamsi ağına bir buçuk metrelik kılıç balığı takıldı

Ege Denizi Midilli Adası açıklarında Hamsi avlamak için ağ atan Bandırmalı balıkçıların ağına 1 buçuk metrelik büyük kılıç balığı takıldı.

Bandırma' dan Ege Denizine hamsi avlamak için ağ atan balıkçıların ağına 1 buçuk metrelik 70 kilo ağırlığında büyük kılıç balığı takıldı. Ağa takılan kılıç balığını Bandırma balık haline getirdiklerini belirten Balıkçı Özcan Ağraç, " Teknemiz ile Ege Denizi Midilli Adası açıklarında hamsi avlamak için ağ attık. Ağı çektiğimizde ağa büyük bir balık takıldığını gördük. Tekneye aldığımız büyük balık kılıç balığı idi. 1 buçuk metre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki balığı Bandırma balık haline getirdik" şeklinde konuştu. Balıkçı Ağraç, kılıç balığının kilosunun 30 ila 40 Lira arasında satıldığını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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