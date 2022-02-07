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Hamsi 35 liraya düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hamsi 35 liraya düştü

KOCAELİ(İHA) – Hamsi ve istavrit ise 35 TL'ye geriledi.

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ(İHA) – Hamsi ve istavrit ise 35 TL'ye geriledi.

Kar suyunun gelmesi ile balık çeşitliliği artarken Kocaeli'de tezgahlardaki fiyatlar her hafta değişiyor.

Balık fiyatlarını değerlendiren esnaf Yusuf Sap, "Şu an balıkların fiyatı normal. Çinekop denizlerde bulunamadığı için fiyatı çok arttı, fiyatı 2 katına çıktı. Onun dışında balıkların fiyatı normal. Balıklar şu anda tam mevsiminde, taze ve çok canlı" şeklinde konuştu.

Palamut 30 TL, levrek 55 TL, somon 180 TL, hamsi ve istavrit ise 35 TL'den alıcı buluyor. - KOCAELİ

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

Hamsi 35 liraya düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türk Lirası, Kocaeli, Esnaf, kar, Ekonomi, Haber

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