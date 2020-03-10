HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Haberler
Genç, Kars, Yaşam

HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars'ta sahne alacak.

10.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:51
HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars'ta sahne alacak.


Gençleri bilgilendirmek, onları bu madde merakından uzak tutmak, ailelerine ve yakınlarına genel bilgileri tiyatro yolu ile öğretilerek anlatılacak.


HAMR" adlı tiyatro oyunu, 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.


HAMR adlı oyunun konusu:


"Hamr" uyuşturucu bağımlısı oldukları için hayatları son bulmuş dört genç insanın yaptıkları hatalarla baş etmelerini anlatan bir tiyatro oyunudur. Dördü de hayatlarının belli zamanlarında farklı sebeplerle uyuşturucu bağımlısı olur ve bu bağımlılık hayatlarının son bulmasına sebep olur. Öldükten sonra ise dünya ve diğer dünya arasında kalarak, Araf bölgesinde sıkışırlar. Oraya nasıl geldikleri ve nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Bir karmaşa, arayış içindeyken ve ne olduğu konusunu sorgularlarken gerçek hayatta onlara uyuşturucu bulmalarını sağlayan Zehir Taciri (Şeytan) onların dünyayla bağlantısı olarak karşılarına geçer. Ölüm sebepleri ve cenazelerinin ardından aileleri ve tanıdıklarının yaşadıkları hakkında fikir sahibi olmayan dört genç, Zehir Taciri'nin onlara izlettiği videolarla hataları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıklarıyla yüzleşirler.


Öte yandan tiyatro oyununa 15 yaş vatandaşlar davet edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Vladimir Putin Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Sadi Konuk Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Adem Büyük Fatih Terim Berkay Şahin Rıza Çalımbay
Daha Fazla İran İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:18:51. #1.14#