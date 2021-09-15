'Hamr' oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Hamr" oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonraki pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu, salgın dolayısıyla ara verilen Türkiye turnesine Diyarbakır'da devam edecek.

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonraki pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu, salgın dolayısıyla ara verilen Türkiye turnesine Diyarbakır'da devam edecek.

TG Plus Sanat Yönetmeni Tufan Saraçoğlu, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının destek verdiği tek perdelik oyunun uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Uyuşturucunun her dönem insanlık için bir sorun olduğunu dile getiren Saraçoğlu, "Devlet bu illete karşı her türlü mücadeleyi veriyor. Biz de bu mücadeleye sanat yoluyla, tiyatro aracılığıyla karınca kararınca destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Saraçoğlu, önceki sene gösterimine başlanan ancak salgın tedbirleri nedeniyle ara verilen oyunun, liselerden başlayarak yeniden sahneleneceğini söyledi.

Tiyatro oyunuyla sanatın gücünü kullanarak, uyuşturucuya karşı mücadele etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tiyatro grubumuz, turne kapsamında liselerin ardından farklı yaş ve sosyal gruplara yönelik gösterimlere de başlayacak. Tiyatronun organizasyonu kapsamında oyun, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza ve ıslahevlerinde de sahneye konulacak. Bu gösterimler için cezaevlerindeki pandemi önlemlerinin normale dönmesi bekleniyor."

Tek perdelik eser, uyuşturucu bağımlısı oldukları için hayatları son bulmuş 4 gencin yaptıkları hatalarla baş etme çabalarını konu alıyor.

Zehir taciri şeytan ile diyalogların da yer aldığı oyun, videolar eşliğinde anlatılan "ailelerin ihmali", "kendi payları", "cenazelerin ardından yakınların yaşadığı üzüntüler" gibi başlıklarla gençlerin kendileriyle yüzleşmelerini de işliyor.

Turne kapsamında 81 ilde liselerde yapılması planlanan gösterimler, Diyarbakır'da başlayacak. Bir saat süren oyunda 16 kişilik bir ekip görev alıyor.

Hamr oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak

Hamr oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak

Hamr oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Yıldız Tilbe Özge Özpirinçci
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Hamr' oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:11:54. #1.11#