"Hamr" oyunu, Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşacak

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonraki pişmanlıklarının anlatıldığı "Hamr" adlı tiyatro oyunu, salgın dolayısıyla ara verilen Türkiye turnesine Diyarbakır'da devam edecek.

TG Plus Sanat Yönetmeni Tufan Saraçoğlu, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının destek verdiği tek perdelik oyunun uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Uyuşturucunun her dönem insanlık için bir sorun olduğunu dile getiren Saraçoğlu, "Devlet bu illete karşı her türlü mücadeleyi veriyor. Biz de bu mücadeleye sanat yoluyla, tiyatro aracılığıyla karınca kararınca destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Saraçoğlu, önceki sene gösterimine başlanan ancak salgın tedbirleri nedeniyle ara verilen oyunun, liselerden başlayarak yeniden sahneleneceğini söyledi.

Tiyatro oyunuyla sanatın gücünü kullanarak, uyuşturucuya karşı mücadele etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tiyatro grubumuz, turne kapsamında liselerin ardından farklı yaş ve sosyal gruplara yönelik gösterimlere de başlayacak. Tiyatronun organizasyonu kapsamında oyun, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza ve ıslahevlerinde de sahneye konulacak. Bu gösterimler için cezaevlerindeki pandemi önlemlerinin normale dönmesi bekleniyor."

Tek perdelik eser, uyuşturucu bağımlısı oldukları için hayatları son bulmuş 4 gencin yaptıkları hatalarla baş etme çabalarını konu alıyor.

Zehir taciri şeytan ile diyalogların da yer aldığı oyun, videolar eşliğinde anlatılan "ailelerin ihmali", "kendi payları", "cenazelerin ardından yakınların yaşadığı üzüntüler" gibi başlıklarla gençlerin kendileriyle yüzleşmelerini de işliyor.

Turne kapsamında 81 ilde liselerde yapılması planlanan gösterimler, Diyarbakır'da başlayacak. Bir saat süren oyunda 16 kişilik bir ekip görev alıyor.