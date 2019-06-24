Hammer Serisi kadın bisikletçilerle birlikte Kolombiya yolcusu

Geçtiğimiz haftalarda röportaj yaptığımız Hammer Serisi’nin organizatörü Velon'un CEO’su Graham Bartlett, organizasyonu tüm kıtalarda yıl boyunca koşulan bir seri hâline getirmek istediklerinden bahsetmişti. Avrupa’da koşulan iki ve Asya’da koşulan bir etabın ardından Hammer ilk kez Güney Amerika’ya açılıyor: Hammer Serisi, 2020 yılının 7-9 Şubat günlerinde Kolombiya’da koşulacak.



Kolombiya’nın kahve üretimine yoğunlaşan bölgelerinin tanıtımı ve dünyaya açılması amacı da taşıyan yarışlar, gelecek yıl Pereira kentinde düzenlenecek. Pereira, "Kahve Üçgeni" olarak adlandırılan ve Quindio ile Caldas şehirlerinin de yer aldığı kahve üretimiyle ünlü bölgenin bir şehri. Hammer’a 2021’de ve 2022’de bölgenin diğer iki şehri ev sahipliği yapacak.





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Açıklanan yeni yarışın en dikkat çekici noktası ise, gelecek sene kadın yarışlarının da Hammer organizasyonlarına eklenmesi. Erkekler yarışıyla aynı gün ve aynı rotada kadın bisikletçiler de sprint, tırmanış ve zamana karşı disiplinlerinden oluşan yarışta kozlarını paylaşacak. Hammer Serisi’nin Kolombiya tanıtımında görüşleri yer alan kadın bisikletçiler, hem bu yarışlara katılacak olmaktan hem de Kolombiya'nın ev sahipliği kararından memnun olduklarını belirttiler. Ama hepsinin asıl dikkat çektiği nokta, sosyal medya ve web sitesi üzerinden tüm yarışları canlı yayınlayacak Hammer organizasyonunun, kadın bisikletinde sürekli gündeme gelen yayın sorunlarına bir parça çözüm ve farklı bir bakış açısı sunması. Team Sunweb’ten Leah Kirchmann, kadın yarışlarının da Hammer’a katılmasıyla ilgili, "Şu anda en büyük engellerimizden biri, yarışlarımızı takip etmenin zor olması. Bu organizasyon sayesinde kadın bisikletini uluslararası izleyici kitlesine ulaştırmak ve yeni hayranlar kazanma şansı bulmak gerçekten mükemmel." yorumunu yaptı.



Uluslararası Bisiklet Birlği (UCI), kadın bisikletinin gelişmesi ve tanınması adına, gelecek sene tüm WorldTour yarışları için en az 45 dakikalık televizyon yayını zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Ama bazı organizatörlerden bu duruma tepki var. Tour de France’ın da organizatörü olan ve çok sayıda tek günlük kadın yarışını da düzenleyen Amaury Sport Organisation'ın (ASO), eğer UCI televizyon yayınını zorunlu tutarsa, gelecek sene yarışlarda olmayabileceğini söylemesi tepki çekmişti. ASO televizyon yayını yapmamak için yarışlardan çekilirse önümüzdeki sene Flèche Wallonne ve Liège-Bastogne-Liège kadın yarışları seneye WorldTour takviminde olmayabilir. Buna en büyük tepkiyi kadın bisikletçiler verse de durum hâlâ belirsiz. Daha küçük organizasyonların yayın masrafları yüzünden tereddüt ettiği bilinse de ASO gibi dünyanın en büyük yarışlarını düzenleyen bir şirketin televizyon yayınları yüzünden yarışlardan çekilebileceğini açıklaması, son olimpiyat şampiyonu Anna van der Breggen tarafından "Eğer kadın bisikletinin gelişmesinin bir parçası olmayacaklarsa, WorldTour takviminin de bir parçası olmamalılar." şeklinde yorumlamıştı.



Tüm bu gelişmeler ışığında, hem televizyon yayını olan hem de sosyal medya üzerinden herkesin kolayca ulaşabileceği Hammer Serisi’nin kadın bisikleti için yeni bir nefes olacağı söylenebilir. Ayrıca Kolombiya için de yarışın farklı anlamları var. Son yıllarda Kolombiyalı bisikletçileri sık sık önemli yarışların podyumlarında görüyoruz. Ünlü takımlara transfer oluyor, tırmanış yetenekleriyle isimlerinden söz ettiriyorlar. Velonews’un haberine göre 2018'de dokuz WorldTour takımında 17 Kolombiyalı bisikletçi vardı. Quick-Step'in patronu Patrick Lefevere, 2015 yılında Fernando Gaviria ile anlaşma imzalarken, "Şimdi herkes takımında bir Kolombiyalı bisikletçi istiyor. Neden? Çünkü onlar harika yarışçılar ve hırsları var." demişti.



Kolombiya’nın coğrafi özellikleri, yüksek rakıma sahip ve bol yükseltili bir ülke olması, bu bölgeden özellikle iyi tırmanışçılar çıkmasını sağlıyor. Ayrıca Belçika’da olduğu gibi, Kolombiya’da da gelişen çok sayıda yerel kulüp topluluğu var. Kiliseler, sosyal külüpler yarışlara katılıyor, çokça bisiklet kulübü kuruluyor. Yerelde bisiklete bu kadar ilgi olması da çocukların bisikletle tanışması için olanak sağlıyor. Kolombiyalı bisikletçilerin çoğunun hikâyesi, çocukluk yıllarında bisikletle tanışma ve evlerinin etrafındaki tepelerde bisiklet sürme anıları barındırıyor.



Parlamaya başlayan sporcularıyla bisiklet dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmek isteyen bir ülke olması ve kahve konusunda dünyaya anlatacak hikâyeleri bulunması, farklı coğrafyasıyla öne çıkan Kolombiya’yı Hammer’ın yeni durağı yaptı. Kadın bisikletinin de Hammer’a dâhil olmasıyla, bu seriyi daha çok konuşacağız gibi görünüyor.





Hazırlayan: Betül USTA