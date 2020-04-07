Hammadde ithalatı yeniden geriledi
Sanayi üretiminin yönünü işaret eden göstergelerden biri sayılan hammadde ithalatı, aylık bazda 2020'nin ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yüksek çıkması gerekirken mart ayında ithalatı yüzde 1.05 oranında geriledi.
07.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:58
Sanayi üretiminin yönünü işaret eden göstergelerden biri sayılan hammadde ithalatı, aylık bazda 2020'nin ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yüksek çıkması gerekirken mart ayında ithalatı yüzde 1.05 oranında geriledi.
Kaynak: Dunya.com