Hamleni Yap" Projesiyle Yüzlerce Öğrenci Satrançla Buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen "Hamleni Yap" projesi Gaziantep genelinde yüzlerce öğrenciyi satranç sporuyla buluşturdu. Proje çalışmaları kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik öğrencilere satranç takımı armağan etti.

Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde farklı yaş gruplarına yönelik yürütülen branşa özgü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediği geleneksel turnuvalar, antrenör ve hakem eğitimleriyle satranç sporuna olan desteğini her geçen yıl büyüterek sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu paydaşlığında yürüttüğü "Hamleni Yap" projesi ile 6-10 yaş aralığındaki yüzlerce minik öğrenciyi satranç sporuyla tanıştırdı. Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği spor alanlarında akıllı hamlelerin sahipleri minik satranç severleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik sporculara branşlarına daha nitelikli şartlarda icra edebilmeleri adına özel satranç takımları armağan etti.

Her yıl 400'ün üzerinde minik sporcu satrançla tanışıyor

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle yürütülen "Hamleni Yap" projesi ile her yıl 6-10 yaş aralığında 400'ün üzerinde minik öğrenciyi lisanslamak suretiyle satranç branşıyla tanıştırdıklarını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde her yıl 4 ay boyunca devam eden 3 farklı grupta 6-10 yaş aralığında 450 minik öğrencimizi misafir ediyoruz. Farklı yaş gruplarında ve farklı seviyelerdeki sporcularımızın katılımıyla gerçekleştirilen branşa özgü çalışmaların yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle yürüttüğümüz proje ile çocuklarımızın daha küçük yaşlarda satranç sporuyla tanışmalarına olanak sağlıyoruz. Katılımcı öğrencilerimizin zeka ve sosyal gelişimlerini birçok farklı açıdan olumlu yönde etkileyen satranç sporunun evlerde, okullarda, iş yerlerinde de oynanabilmesi ve bu sayede daha geniş kitlelere hitap edebilmesi adına elimizde imkanlar çerçevesinde öğrencilerimize oyun kuralları kitapçığı içeren özel satranç takımları armağan ediyor ve sporcularımızdan velilerini de bu özel branşla tanıştırmalarını istiyoruz. Satranç sporu çocuklarımıza, sabır etmeyi, olaylara geniş bir çerçeveden bakmayı, strateji belirlemeyi ve buna benzer birçok farklı konuda fayda sağlıyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde binlerce öğrencimizi satranç branşıyla tanıştırdık ve bu tanışmanın ardından Türkiye şampiyonluklarına giden yollarda onlara destek verdik. Bundan sonraki süreçte de değerli eğitmen arkadaşlarımızla bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Miniklerden Fadıloğlu'na başarı sözü

Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile buluşan minik sporcular, satranç takımı armağanlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte daha sıkı çalışacaklarını ifade eden minik satranç severler, ilerleyen yıllarda katılacakları ulusal şampiyonalarda Gaziantep'i başarıyla temsil edeceklerinin sözünü verdi. - GAZİANTEP