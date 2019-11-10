Hamleler Ata'ya saygı için yapılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliklerine gençler büyük ilgi gösterdi.

10.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:51
Hamleler Ata'ya saygı için yapılıyor

Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün 81. ölüm yıl dönümünde Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliklerine gençler büyük ilgi gösterdi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk'ü Anma Satranç Müsabakaları düzenlendi. Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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