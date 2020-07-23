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"Hamle yap hareketsiz kalma" çevrim içi satranç turnuvasının il elemeleri yapıldı

"Hamle Yap Hareketsiz Kalma" sloganıyla, 7-18 yaş grubuna yönelik düzenlenecek çevrim içi satranç turnuvalarının ilk il elemeleri yapıldı.

23.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:30

"Hamle Yap Hareketsiz Kalma" sloganıyla, 7-18 yaş grubuna yönelik düzenlenecek çevrim içi satranç turnuvalarının ilk il elemeleri yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklığında düzenlenecek turnuvanın, 13-18 yaş kategorisi il elemeleri 750 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÇHGM) bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katılım göstereceği turnuva öncesinde, çocuklara "www.eba.gov.tr" ve "www.tsf.org.tr" internet sitelerinden çevrim içi eğitim verildi, yaş gruplarına özel konular işlendi ve sorular çözüldü.

Her ilden ilk üçe giren sporcular, 28 Temmuz Salı günü, "Türkiye Finali On-line Satranç Turnuvası"nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın 7-12 yaş kategorisindeki elemelerinin ise eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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