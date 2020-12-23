Hamiyet kimdir? Hamiyet hayatı ve biyografisi! Hamiyet kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hamiyet, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hamiyet hakkında merak edilenler. Hamiyet hayatı ve biyografisi. Hamiyet kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hamiyet merak konusu oldu. İşte Hamiyet hakkında merak edilen Hamiyet kimdir, Hamiyet hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAMİYET KİMDİR?

Hamiyet Sezgin 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyünden. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilk okul öğretmeni. Hamiyet Sezgin ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştı. Hamiyet 1996 yılında konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı.