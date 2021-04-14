Hamitler Kent Mezarlığı sıralı definlere kapanıyor
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Hamitler Kent Mezarlığı sıralı definlere kapanıyor

Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel
Hamitler Kent Mezarlığı sıralı definlere kapanıyor

Bursa'da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı, 14 Nisan çarşamba gününden itibaren sıralı definlere kapanırken, bundan sonra defin işlemleri Hasköy Mezarlığı'nda yapılacak.

Bursa'da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı, 14 Nisan çarşamba gününden itibaren sıralı definlere kapanırken, bundan sonra defin işlemleri Hasköy Mezarlığı'nda yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğinin yanı sıra Bursa'ya yeni bir mezarlık alanı kazandırma çalışmalarında da sona geldi.

Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı bulunacak Hasköy Mezarlığı'nda, altyapı, çevre duvarları ve mezarlık içi yollarla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bu arada günlük ortalama 55 ve geçen yıl toplam 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği Hamitler Kent Mezarlığı, kapasitesinin iyice azalması nedeniyle 14 Nisan çarşamba gününden itibaren sıralı definlere kapatılıyor.

Sıralı defin işlemleri bundan sonra 2013 yılında devreye alınan ve doluluğun yüzde 1'ler seviyesinde olduğu 500 bin metrekarelik Erdoğanköy Mezarlığına veya 418 bin metrekarelik Hasköy Mezarlığı'na yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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