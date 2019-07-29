Hamitler değer kazanıyor

Temeli geçtiğimiz Mart ayında atılan hizmet binasının inşaat çalışmaları tamamlanırken çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Hamitler bölgesine değer katacak yeni binada, muhtarlık, çay ocağı, spor kulübü, eğitim salonu, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alıyor.

Pazar alanları, otoparklar, sosyal tesisler ve hizmet binaları ile mahalleleri yaşanabilir hale getirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler Mahallesi'nin de yaptıkları yatırımlarla hızla geliştiğini söyledi. Bursa'nın en güzel şehircilik örneğinin Hamitler, Yunuseli ve Güneşli'de ortaya çıktığını ifade eden Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, 136 mahallemize hizmet götürüyoruz. Birçok mahallemizde, cami etraflarını açıyor, muhtarlık ve meydanlar yapmaya çalışıyoruz. Hamitler Merkez Camii'nin avlusundaki muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı da yıkarak tamamen yeniledik. İnşaat çalışmaları tamamlanan hizmet binasını çevre düzenleme çalışmalarının ardından hizmete açacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler