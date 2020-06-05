Hamitler çöplüğü botanik park olacak, 2050'ye kadar Bursa'nın su meselesi kalmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamitler çöplüğü botanik park olacak, 2050'ye kadar Bursa'nın su meselesi kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin merkezinde kalan 13 mahalle ve 400 bin nüfusu çevreleyen Hamitler Katı Atık Tesisleri'nin büyük bir botanik parka dönüştürüleceğini, burasının da şehrin batı ve kuzey kısmında iki noktaya taşınacağını ifade etti.

Hamitler çöplüğü botanik park olacak, 2050'ye kadar Bursa'nın su meselesi kalmayacak
05.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:56

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin merkezinde kalan 13 mahalle ve 400 bin nüfusu çevreleyen Hamitler Katı Atık Tesisleri'nin büyük bir botanik parka dönüştürüleceğini, burasının da şehrin batı ve kuzey kısmında iki noktaya taşınacağını ifade etti. Bursa'nın 2050 yılına kadar su meselesi yaşamaması için Çınarcık Barajı'nı 6 ay içinde tamamlanacağını anlatan Başkan Alinur Aktaş, yağışlarda yüzde 53 azalma olduğunu, Bursa'nın son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşadığını kaydetti.

Dünya Çevre Günü münasebetiyle basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alinur Aktaş, Hamitler'deki depolama tesisinin 30 yıllık kullanım süresinin 2027 yılında biteceğini, mevcut durumda yüzde 60 doluluk oranına rağmen buranın Botanik Parkı'na dönüştürüleceğini söyledi.

Hamitler Depolama tesisinin 12-13 mahalle 350-400 bin nüfusu çevrelediğini anlatan Başkan Alinur Aktaş, şehrin batı ve kuzey noktalarında araştırma yaptıklarını bundan sonra Hamitler'in botanik qarka dönüşeceğini belirterek, "Bunu seçim öncesi de söz vermiştim. Kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnegöl Yenişehir İznik atıklarının bertaraf edildiği katı atık düzenleme sahası 2011 yılında faaliyete başladı. 2040 yılına kadar kullanılması hedeflenmekte. İnegöl düzenli depolamada mekanik ayırma biyolojik yakıt üretiminin tesisi ihale gerçekleştirilip çalışmalara başlandı. Ara istasyon ile İnegöl düzenli depolama sahasına giden atık yüzde 40 azalıp enerji üretimi gerçekleşecek. 130 milyon yatırım belediyeye külfet olmadan yüklenici tarafından yapılacak. Yenikent ve İnegöl'de metan gazından enerji elde ediliyor. 12,2 megavat elektrik üretimi gerçekleşme ile 60 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Gelişigüzel atık dökülen ilçelerdeki düzensiz alanlar kapatılıyor. 29 düzensiz depolama alanının 25 i kapatıldı. 325 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. 4 dağ ilçesini de kapatacağız

2018 yılında bakanlık koordinasyonunda sıfır atık projesi kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. 2019 yılında sadece belediye binasında 9 ton atık tasarrufu ile 161 ağaç kurtarıldı. 7 ton plastik dönüşümü, 3 ton cam dönüşümü ile tasarruf sağlandı. Belediye binamız Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık belgesiyle ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolle çevre bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. 22 okulda 1100 öğrenciye eğitim verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hava kirliliğini önleme, gürültü kirliliğini önleme gibi projeleri hassasiyetle uyguluyoruz. Dere kenarlarına kaçak hafriyat dökümünün önüne geçmek için 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Çevre katliamına yol açanlar havadan karadan takip altına alındı" dedi.

Su kaynaklarının tasarruflu kullanımına özen gösterdiklerini hatırlatan Aktaş, "DSİ verilerine göre yıllık kişi başı kullanılabilir su 1350 metreküp. Meteoroloji verilerine göre, 2019 sonbaharda geçen yıla göre yüzde 47 azaldı. Yağışlarda mevsim normali yüzde 53 azalma yaşandı. Bursa'da son 100 yılın en kurak 5.yılını, son 75 yılın en sıcak mayıs ayını yaşadık. Bursa'nın merkez ve ilçelerinin su sıkıntısı çekmemesi için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Son 1 yıldaki gerçekleşenlere ilaveten Bursa'yı 2050 yılında kesinlikle su sıkıntısı çekmeyecek şehir haline getireceğiz. Çınarcık Barajı ile ilgili projeleri DSİ hazırlıyor. 6 ayda bitirilecek proje ile herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacak. Çınarcık Barajı'nın kapasitesi Doğancı ve Nilüfer Barajı'ndan çok fazla olacak. 2 yılda Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Küçükkumla, Akçalar Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de de 7 noktada 305 milyon liralık atık su arıtma tesisi açılışı yaptık. Körfezdeki imalat çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin atık suları arıtılıyor. Gemlik ve Mudanya'da denizin kirlenmesi engellenirken, Uluabat'ın korunması amaçlanmakta. İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey'de ihalesi tamamlanıp başlayacak çalışmalarla kayıp kaçak yüzde 50den yüzde 20ye düşecek. 400 milyon liralık altyapı yatırımı yapıyoruz" dedi.

Korona virüs salgını ile mayısta su tüketiminin yüzde 20 arttığını, yaz aylarında muhtemel susuzluk yaşamamak için altyapıya hız verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtık. 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip sağlıklı suya ulaşılırken, sorunsuz yaz geçirmek için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Yeter ki Bursa'da hiç bir hemşehrimizin su meselesi olmasın. Nüfusumuz 3 milyona uaştı, hali hazırda 1 milyon 375 bin aboneye hizmet veriyoruz. Mevcut üretim yılda 154 milyon metreküp; tüketim 147 milyon metreküp. Buski'de 889 bin metreküp kapasiteli 812 su deposu mevcut. Büyükşehir belediyesi ile akıllı su yönetimine geçerek DSİ'nin belirlediği yüzde 25'in altında su kaybı yaşıyoruz.İçme yağmur suyu kanalizasyon yenilenmesiyle kayıp kaçak yüzde 20,48 olarak gerçekleşti. Bursalıların su israfından kaçınarak gelecek nesiller için işbirliği içinde olması gerekmektedir. Sorun yaşamamak için tedbirlerimizi bugünden almak zorundayız. Daha yeşil ve daha temiz Bursa için şehir genelinde atık yönetimi, iklim dostu yönetim, hava su toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme açısından önemli çalışmalar, doğaya saygılı, tasarrufu esas alan anlayışı benimsiyoruz" dedi.

Sokağa çıkma ile tabiata fırsat verildiğinde hızlıca kendini yenilediğine şahit olduk diyen Alinur Aktaş, "Yunuslar sahillerimizde mutlulukla dans ederken, yeşilin adeta topraktan fışkırdığını gördük. temiz hava ve temiz su ile temiz gıdayı keşfettik. Her şerde hayır vardır düsturuyla geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkartarak bu süreci fırsata çevirmeliyiz" diye konuştu.

Su faturalarına açıklık getirdi

Başkan Aktaş su faturalarıyla ilgili sorulara da açıklık getirerek, "Biz Ocak Şubat Mart ayında tüketim neyse bunu üçe böleceğiz. Ortalamasını alacağız" demiştik. Yüzde 50sini nisanda fatura ettik. Mayıs ayında yüzde 80'inini faturalandırdık. Ocak Şubat Mart ortalaması 10 metreküp ise yarısını nisanda fatura ettik. 12 metreküp tükettiyse 7 metreküp fark buradan oluştu. Mayıs ayında yüzde 80 okuma yaptık. 8 metreküplük fatura gönderdik. 4 metreküp fark ile iki aylık 11 metreküp oluştu. 11 metreküpü üçe böleceğiz. Haziran ayından itibaren yansıttık ama 15 metreküpten fazla faturalandırma yapmadık. Kalan açığı ise Temmuz ve Ağustos'a ekleyeceğiz. İlçe belediyeleri katı atık toplama bedellerinin hepsini bize fatura ettiler. Nihayetinde Haziran ayında 15 tonluk fatura görürseniz şaşırmayın. Genele bakıldığında tüketimin yüzde 78'i 12 tona kadar. Bu alacaktan vazgeçmek için Bakanlar Kurulu kararı lazım.

Nisan Ayında oluşan farkı Haziran Temmuz Ağustos ayına dağıtmış olduk" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Adnan Menderes Berat Albayrak Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Hamitler çöplüğü botanik park olacak, 2050'ye kadar Bursa'nın su meselesi kalmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:59:36. #1.14#
title