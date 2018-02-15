Hamit Maden: Vazgeçmek Yok

Başkan Hamit Maden, "Önemli olan kalıcı izler bırakmak ve hedefe ulaşma gayretinden vazgeçmemektir" dedi

LEZZET-İ ŞARK'A TEŞEKKÜR

Başakşehir'de bulunan ve Antep yöresine özgü lezzetlerle damaklarda unutulmaz tatlar bırakan Lezzet-i Şark Restaurant'ın sahibi ve Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş.'yi geçen hafta satın alarak Maden Grup bünyesine katan yönetim kurulu başkanı Hamit Maden'in arkadaşı olan Galip İnal kulübün yeni yönetimini ve takımı mekanında misafir etti. Takıma ve yeni yönetime başarı dileklerini sunan ve desteğiyle yanlarında olduğunu belirten İnal kusursuz misafirperverlik sergiledi.

KALICI İZLER BIRAKMAK İÇİN

Kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve çalışanlarla vakit geçiren ve son ana kadar yarışın içerisinde olacaklarını vurgulayan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden önce ev sahipliği ve desteği için Galip İnal'a teşekkür etti sonra da takıma "Türk futbolunda kalıcı olmak ve izler bırakmak için daima ileriye bakacak ve çok çalışacağız. Bizler kulübün başarısı ve futbola vereceğimiz katkı için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu nedenle buradayız.

ASIL OLAN VAZGEÇMEMEK

Sizler de üzerinize düşeni yaparak bu katkıdan hem kendi adınıza, hem de takım olarak pay sahibi olacaksınız. Profesyonel futbolculuğun henüz çok başındasınız. Sizlere yol gösteren hocalarınızı örnek alarak kariyerinizdeki basamakları birer birer tırmanabilirsiniz. Elinizden gelen gayreti gösterdiğinizin farkındayız. Sonuçlar her zaman mutlu etmeyebilir. Ama asıl olan çalışmaktan ve hedefe ulaşma gayretinden vazgeçmemektir. Antrenmanlarda ve maçlarda başarılar diliyorum" dedi.