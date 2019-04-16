Hamit Fendoğlu Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

41 yıl önce evinde uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit olan Malatya'nın eski belediye başkanlarından Hamit Fendoğlu İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen program ile anıldı.

17 Nisan 1978 yılında Malatya'da evine gönderilen bombalı paketin patlaması ile gelini ve 2 torunu ile hayatını kaybeden Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ölüm yıl dönümünde İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen bir programla anıldı. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi salonunda düzenlenen programa Hamido Lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni olan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fendoğlu'nun oğlu Adnan Fendoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ile eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Kızılay, Üniversite olarak bu yıl ilkini düzenledikleri bu programın ileriki yıllarda da düzenleneceğini belirterek, amaçlarının Hamit Fendoğlu'nun hayatını ve kahramanlığını yeni nesle anlatmak olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise amcası Hamit Fendoğlu'nun bölgede sevilen bir isim olduğunu ve herkesin derdiyle yakından ilgilenen biri olduğunu ifade ederek "Şahsına münhasır bir yapısı vardır. Milletin vekili oldu ama milleti sırtında taşıdı. Zengin fakir demedi ayırt etmedi herkesin derdine derman olmaya çalıştı" dedi. Hamit Fendoğlu'nun 'Hamido' lakabıyla tanındığını da anımsatan Milletvekili Fendoğlu, "Kendisinin tabiri ile isminin anlamını her yerde okurdu. 'Ha' ile haktan yana, 'Mi' ile milletten yana 'Do' ile doğruluktan yana. Bunları birleştirirseniz 'Hamido' olurdu diye tabir ederdi kendisini" ifadelerine yer verdi. Hamit Fendoğlu'na bombalı suikast düzenlenmesinin sıradan bir olay olmadığını vurgulayan Fendoğlu, "Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın. O günkü süreç içerisinde Hamido seçilmiş bir insandı. Öyle tesadüfen evine bombalı paket gönderilmemişti. 1978 yılında bize gösterilmek istenen tablo, bu saldırının solcular tarafından yaptırıldığı algısıydı. Milletin bakış açısını bu yöne çevirdiler. Aslında geniş açıdan bakıldığında bugün Cumhur ittifakı ile kurduğumuz bir ortamı kendisi 77 yılında başarmış, 3 partiyi bir araya getirerek yaklaşık 55 yıllık siyasi rakibini olan partiyi devirerek milli şuura dayalı bir fikrin yönetime geçmesine sebep oldu" şeklinde konuştu.

Hamit Fendoğlu'nun katledilmesi ve arkasından ihtilalin olması ile Türkiye Cumhuriyeti'nde oynanmak istenen oyunların peş peşe ortaya konulduğunu ifade eden Milletvekili Fendoğlu, "41 yıl geçmesine rağmen halen bu olay faili meçhul. Tüm çabalarımıza rağmen sonuçsuz kaldı. Bu memleket bir Hamido'yu kaybetti ama bu gün 41'inci yılında binlerde Hamido var" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 'Hamit Fendoğlu'nun kişiliği ve Türk Siyasi hayatına etkileri' konulu konferans ile Canan Katılmış söz aldı. Katılmış, konferansında Hamido'nun hayatından kesitler sunarken, yaşamında karşılaştığı zorluklar ve bombalı suikaste giden süreci ayrıntıları ile katılımcılara anlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA