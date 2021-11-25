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Hamit Altıntop, UEFA MIP programının ilk oturumuna katıldı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Hamit Altıntop, UEFA MIP programının ilk oturumuna katıldı

UEFA'nın milli futbolcular için düzenlendiği master programına (UEFA MIP) kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, organizasyonun UEFA'nın Nyon'daki merkezinde düzenlenen ilk oturumuna katıldı.

UEFA'nın milli futbolcular için düzenlendiği master programına (UEFA MIP) kabul edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, organizasyonun UEFA'nın Nyon'daki merkezinde düzenlenen ilk oturumuna katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, master programı, faal sporculuk yaşantılarını noktalayan milli oyunculara, futbol yönetiminin farklı branşları konusunda bilgilendirip, onları tam donanımlı bir uluslararası spor idarecisi haline getirmeyi hedefliyor. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde belirli aralıklarla düzenlenecek 20 aylık program kapsamında, katılımcılara toplam bin 500 saatlik eğitim verilecek.

UEFA MIP programında Hamit Altıntop'un yanı sıra Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Luisao, Nemanja Vidic, Vedran Corluka, Demba Ba, Aurelien Chedjou, Nigel de Jong gibi isimler de yer alıyor.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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