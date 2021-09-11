Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu - Haberler Spor
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Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor
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Haber: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu - Haberler Spor
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