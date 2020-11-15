Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu aldı
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Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu aldı

15.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:51
Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu aldı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime üç yarış kala şampiyonluğunu garantiledi.

Hamilton, bu zaferle birlikte yedinci şampiyonluğunu kazandı. Hamilton böylece Michael Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etmiş oldu. Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaştı.

Hamilton zafer konuşmasında, „Dışarıda imkansızın hayalini gören tüm çocuklar, her şeyi başarabilirsiniz, kendinize inanın!" dedi.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Piste eleştiriler

Dokuz sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si pistin kaygan olması eleştirilerinin gölgesinde yapıldı.

İstanbul Park pistinde yapılan asfalt yenileme çalışmalarından sonra iki gündür pilotlar zor anlar yaşadı. Formula 1 araçlarının yola tutunamaması ve yağışın da etkili olmasıyla bir hayli zorlanan pilotlar tepkilerini dile getirdi. Antrenman turlarından sonra piste ilişkin şikayetlerini dile getiren Hamilton "Burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" demişti.

Antrenman ve sıralama turlarında kayganSosyal mesafeye uyulmadı zeminden şikayetler sürerken bugün sora eren yarış öncesinde seyircisiz olması gereken organizasyona alınan yoğun davetliler de bir hayli dikkatleri çekti. Yarışı izlemeye gelenler arasında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlendi.

Mücadeleyi takip etmek için Intercity İstanbul Park'a gelen davetliler girişte yoğun araç kuyrukları oluşturdu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz yapılması gereken yarışta pisti gören farklı açılardaki iki kuleden yaklaşık 2 bin davetlinin oluşturduğu kalabalık uluslararası boyutta da yankı uyandırdı. Formula 1'i sürekli takip eden medya mensupları da yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.

DHA,dpa/BÖ,JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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