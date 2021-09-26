Hamilton Rusya'da F1 kariyerinin 100. galibiyetini aldı - Haberler Spor
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Hamilton Rusya'da F1 kariyerinin 100. galibiyetini aldı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Hamilton Rusya'da F1 kariyerinin 100. galibiyetini aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun on beşinci mücadelesi, Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

4. cepten kalktığı yarışı 2. sırada götüren Hamilton, takımının bitime 5 tur kala başlayan yağmurun şiddetinin artacağını öngörmesi sayesinde sezonun 5'inci, kariyerinin 100. birinciliğine ulaştı.

Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen, son sırada başladığı yarışta 2. olarak çok önemli puanlar elde etti.

Ferrari'den Carlos Sainz ise Verstappen'in 9.2, liderin 1 dakika 2.475 saniye arkasında 3. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 246,5'a çıkaran Hamilton, Verstappen'in 2 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim'de yapılacak.

Rusya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull: 364.5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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