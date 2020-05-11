Hamilton Filmi
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Hamilton, Amerikan tarihini ve Amerika'nın kurucu isimlerinin başında gelen Alexander Hamilton'ın hayat hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Thomas Kail
Senaryo: Ron Chernow, Lin-Manuel Miranda
Oyuncular: Jonathan Groff, Renée Elise Goldsberry, Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs, Anthony Ramos, Emmy Raver-Lampman, Leslie Odom Jr., Chris Jackson, Jasmine Cephas Jones, Okieriete Onaodowan, Phillipa Soo, Ariana DeBose, Ephraim Sykes, Neil Haskell, Thayne Jasperson, Andrew Chappelle, Sydney James Harcourt, Jon Rua, Sasha Hutchings, Carleigh Bettiol, Seth Stewart, Betsy Struxness, Morgan Marcell, Austin Smith, Stephanie Klemons, Voltaire Wade-Green
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Hamilton
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 160 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com