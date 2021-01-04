Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

04.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:56
Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması ve devir sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirim yapılması gerekecek.

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması ve devir sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirim yapılması gerekecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, hamiline yazılı payların MKK'da kayıt altına alınması zorunluluğu ile anonim şirketler için önemli bir değişiklik getirdi.

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler MKK'ya bildirilerek kaydi sisteme alınacak. Böylece hamiline yazılı payların sahiplik bilgileri ve devir işlemleri şeffaflaşacak, ticari hayatta güven ortamına yapısal kazanım sağlanacak.

Hamiline pay senetleri devrinde MKK güvencesi

Pay senetlerinin devrinde MKK güvencesi sağlanacak. Önceki uygulamada pay senedinin devralana teslimi yeterliyken, kanun değişikliğiyle birlikte devrin MKK'ya bildirilmesi gerekli olacak. Bildirim yapılmadığı sürece pay sahipleri, kanundan doğan paya bağlı haklarını kullanamayacak.

1 Nisan 2021'den itibaren hamiline yazılı pay senetlerinin, pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK'ya bildirilmesi şartı aranacak. Benzer şekilde hamiline yazılı pay devralanların da bu işlemi MKK'ya bildirmesi zorunlu olacak.

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmeyenler 20 bin TL, hamiline yazılı payı devraldığını MKK'ya bildirmeyenler de 5 bin TL idari para cezasıyla karşılaşacak.

Hamiline yazılı paya sahip olanlara 31 Aralık 2021'e kadar süre verildi

Hamiline yazılı sahiplerinin de 31 Aralık 2021'e kadar MKK'ya bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru üzerine anonim şirketin yönetim kurulu, 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

Başvuru ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay senedi sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 20 bin TL idari para cezası tahakkuk edecek.

Bildirime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Şirketlerin ve pay sahiplerinin ilgili yasal düzenleme uyarınca yapacakları bildirime ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenip duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Bülent Ersoy
Spor Metin Oktay Ömer Bayram Güven Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:17:00. #1.14#
title