Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor

ABD'de yapılan araştırma, hamilelikte uygulanan Kovid-19 aşısının 6 aydan küçük bebekleri şiddetli Kovid-19 geçirmekten koruduğunu ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) araştırmasında, annesi hamilelikte aşı yaptıran ve yaptırmayan bebeklerin bu hastalığı geçirme şiddeti ele alındı.

Buna göre, temmuz 2021 ila ocak 2022'de ABD'nin 17 eyaletindeki 20 hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük 176 Kovid-19 hastası ile Kovid-19 olmayan 203 bebeğin verileri karşılaştırıldı.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün annesinin hamilelikte aşı yaptırmadığı belirtildi. Bu bebeklerden hastalığı ağır geçirenlerin çoğunun annelerinin de hamilelikten önce de aşı yaptırmadığı vurgulanan araştırmada, Kovid-19 geçiren bebeklerin yaklaşık yüzde 16'sının annesinin hamilelikte 2 doz aşı yaptırdığı kaydedildi.

Araştırmada, Kovid-19 olmayan bebeklerin annelerinde bu oran yüzde 32 olarak belirlendi.

Kovid-19 aşısının her iki dozunun da hamileliğin 21'inci haftasından sonra yaptırılmasının, bebeklerin Kovid-19'u ağır geçirmekten yüzde 80 koruduğu kaydedilen araştırmada, hamileliğin ilk haftalarında yaptırılan aşılar için bu oranın yüzde 32'ye düştüğü aktarıldı.

Araştırmada, annesi aşılı olan ancak Kovid-19'a yakalanan 6 aydan küçük bebeklerin virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma oranının, annesi aşılı olmayan bebeklere göre yüzde 61 daha düşük olduğu ifade edildi.

Kovid-19 antikorlarının plasentaya geçişinin ve doğumdan sonra da bebeği korumasının mümkün olduğu vurgulanan araştırmada, hamilelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının, 6 aydan daha küçük bebeklerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılmasının büyük oranda önüne geçebileceği belirtildi.

Araştırma süresince annesi aşılı olmayan ve Kovid-19 geçiren bebeklerden birinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Çalışmanın sonuçları, CDC'nin "Hastalık Oranı ve Ölümler (Morbidity and Mortality) Haftalık Raporu"nda yayımlandı.