Hamileyken oruç tutmak zararlı mı? Hamileyken oruç tutulur mu?
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Hamileyken oruç tutmak zararlı mı? Hamileyken oruç tutulur mu?

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Hamileyken oruç tutmak zararlı mı? Hamileyken oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Orucu bozan şeyler nelerdir? Hamileyken oruç tutmak zararlı mı? Hamileyken oruç tutulur mu?

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Ramazan Ayı ile beraber vatandaşlar oruç ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Hamileyken oruç tutmak zararlı mı? Hamileyken oruç tutulur mu?

HAİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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