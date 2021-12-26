Hamileyken Kovid'e yakalandı, yapay kalp akciğer makinesindeyken mektuplarla hayata bağlandı

Karabük'te yaşayan Tuğçenur ve Sinan İncebacak çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. Liseden beri tanışan 26 yaşındaki genç çift, ilk çocuklarını kucağına alma hayali kurarken aralarına Kovid girdi. Teşhis aldığında Tuğçenur 30 haftalık gebeydi ve aşısızdı, birkaç gün içinde kötüleşti ve Karabük'te hastaneye kaldırıldı. Eşi Sinan ise aşılı olduğu için hastalığı ayakta atlattı. 8 gün hastanede yatan genç kadın ağırlaşınca, ambulansla İstanbul'daki en büyük pandemi merkezlerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada acilen sezaryene alındı, sezaryen sonrası entübe edildi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

İKİ AYI BULAN KOVİD SAVAŞI

Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen kandaki oksijen seviyesi yüzde 40'larda kalan genç anneyi kurtarmak için canla başla mücadele eden Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Murat Uğur ile Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Esra Adıyeke, onu yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlamaya karar verdi. Tuğçenur'un yoğun bakımda mektuplarla başlayan yaşama tutunma çabası da bu şekilde başladı. Hemşireler, doktorları ve hatta onu görmeye dahi giremeyen eşine, sürekli mektuplar yazdı. 38 gün sonra ECMO'dan ayrılsa da 11 gün daha yoğun bakımda tutuldu. Hiç göremediği bebeğini ise ancak başucuna asılan fotoğraflarından sevebildi, 49 gün sonunda servise çıktıktan sonra, hastane odasında birkaç dakikalığına kucağına alabildi. Hastanede 10 gün daha yattıktan sonra geçtiğimiz haftalarda taburcu edilen Tuğçenur, nihayet memleketi Karabük'e dönerek neredeyse 2 ay sonra bebeğine tam olarak kavuşabildi.

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