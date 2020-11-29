Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
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Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

29.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:32
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

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Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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