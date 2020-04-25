Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı - Haberler
Antalya, Bebek, Anne, Güncel, Haber

Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı

Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

25.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:13
Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı

Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Manavgat ilçesinde üç yıl önce Sedat ile Çiğdem Akman, hayatını birleştirdi. İki yıl önce bir erkek çocukları dünyaya gelen 31 yaşındaki Çiğdem Akman, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde çok sevindi.

Boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesine başvuran 8,5 aylık hamile Akman'a yapılan testle Kovid-19 teşhisi konuldu.

Kendinden önce bebeğini ve oğlunu düşünen Akman, yavruları için moralini ve enerjisini hep yüksek tuttu.

Sağlık ekipleri de Akman için seferber oldu. Bilim kurulunca belirlenen tedavi prosedürü, bebeğin de sağlığı düşünülerek uygulandı.

Her gün bebeğini "Hareket ediyor mu?" diye kontrol eden, doktorlara soran Akman, 10 günlük tedavi sonucu iyileşti.

Taburcu edildikten iki hafta sonra bu sefer aynı hastaneye doğum için giden Akman ile Kadın Doğum Uzmanı Çetin Tırak başkanlığındaki ekip ilgilendi.

Alınan tedbirlerle sorunsuz bir doğum gerçekleştiren Akman, "Hatice Sedef" ismini verdiği bebeğini, sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"İnsan farkında olmadan virüsü kapabiliyor"

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğuna süt ve bez almak için dışarı çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Bir süre sonra boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede ateşi yüksek çıkınca test yapıldığını belirten Akman, sonuç pozitif çıkınca çok şaşırdığını dile getirdi.

Televizyonda izlediği belirtileri şiddetli yaşamamasına rağmen Kovid-19 teşhisi konulmasının kendisini çok korkuttuğunu vurgulayan Akman, "Keşke dışarı çıkmasaydım' dedim. İnsan farkında olmadan virüsü kapabiliyor. Hastanede tedavi görürken, eşim köye gitmişti, annem babam da yaşlı. Bebeğim için çok korktum. 'Ben iyileştim ama ya bebeğime bulaştıysa' diye endişe duyuyordum. Tedavi sürecinde bebeğimle sürekli konuştum." ifadelerini kullandı.

Akman, sağlık çalışanlarının kendisini sadece tedavi etmediğini, moralinin yüksek olması için ellerinden geleni yaptığını da vurguladı.

"Maske, eldiven kullanmadığım için çok pişmanım"

Erken tanı ve tedavinin faydasını gördüğüne dikkati çeken Akman, kızını sağlıklı şekilde kucağına alınca çok mutlu olduğunu kaydetti.

Akman, hamile olmasına rağmen hastalığı yendiği için insanlara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geç kalmasınlar, belirti varsa hemen başvursunlar. Rahatsızlanınca kardeşim 'Abla ortalık karışık hastaneye gitme, virüs kaparsın' demişti. Dinlemedim. İyi ki gitmişim. Başkalarına bulaştırmaktansa, tedavi oldum. O süreçte maske, eldiven kullanmadığım için çok pişmanım. Eskiden sürekli halsizlik olurdu, tedaviden sonra ondan da kurtuldum. Bebeğime sıkı sıkı sarılıp, onu sağlıcakla büyüteceğim."

Ender vakalardan, literatüre geçecek özelliği var

Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar, pandemi hastanesi oldukları için hareketli zaman geçirdiklerini söyledi.

Daha önce iki oğlunu kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat'ı tedavi ettiklerini hatırlatan Çınar, "Hem gebe olup, hem Kovid-19 hastalığına yakalanıp, hem de şifayla bebeğini sorunsuz şekilde dünyaya getiren ender vakalardan birisi. Literatüre geçecek bir özelliği var. Pandemi sürecinde hepimize moral oldu, sevindirici bir haber. Türkiye için de moral motivasyon kaynağı olacaktır." diye konuştu.

"Herkes için umut verici bir durum"

Doğumu gerçekleştiren Doktor Tırak, Akman'ın ilk doğumu sezaryen olduğu için ikinci bebeğin doğumunu da operasyonla gerçekleştirdiklerini, bebeğin 2 kilo 900 gram olarak dünyaya geldiğini bildirdi.

Kovid-19 tedavisinde anne ve bebeğe zarar vermeyen ilaçların kullanıldığını vurgulayan Tırak, "Tedaviye iyi cevap verdi. Anne pozitifken bebeğe çok etki ettiği yönünde dünyada yayın yok. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Sağlıklı olması çok iyi, hepimiz açısından umut verici. Bu durum, umarım aynı durumda olanların moralini yüksek tutmasına vesile olur." dedi.

Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Ergin Ataman Mauricio Isla Ivan Obradovic Anderson Talisca Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:24:57. #1.14#
title