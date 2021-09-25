Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı - Haberler
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Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Sağlık

Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı Delta varyantına yakalanan kadın erken doğum yapmak zorunda kaldı Aşı olmayı erteledi, hamileyken günlerce yaşam mücadelesi verdi Korona virüs hastası anne: "Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum" Kocaeli'de 28...

KOCAELİ (İHA) - Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı

Delta varyantına yakalanan kadın erken doğum yapmak zorunda kaldı

Aşı olmayı erteledi, hamileyken günlerce yaşam mücadelesi verdi

Korona virüs hastası anne: "Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum"

KOCAELİ - Kocaeli'de 28 haftalık hamileyken Delta varyantına yakalanan 29 yaşındaki Merve Pala, günlerce yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi, erken doğum yapmak zorunda kaldı. Aşı olmaması sebebi ile büyük pişmanlık yaşadığını ifade eden Merve Pala, "Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum" dedi.

Kocaeli'de yaşayan 29 yaşındaki Merve Pala, hamileliğinin 28. haftasındayken korona virüse yakalandı. Çeşitli sebeplerle, aile hekimlerinin uyarısına rağmen olmayan Merve Pala ile birlikte evde izolasyona alınan eşi Melih Pala'ya da korona virüs bulaştı. Daha önceden korona virüs aşısı olan Melih Pala, küçük belirtilerle korona virüsü yenerken, durumu ağırlaşan Merve Pala, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Delta varyantına yakalandığı belirlenen Merve Pala, Covid servisinde de durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 12 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Pala, 29 haftalık hamileyken hastalığı sebebi ile erken doğum yapmak zorunda kaldı. Merve Pala'nın bebeği de küvezde tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisi süren Merve Pala, aşı olmadığı için büyük pişmanlık yaşadığını belirterek, vatandaşlara aşı olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

"Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum"

Yaşadığı süreci anlatan Merve Pala, "28 haftalık hamileyken Delta varyantına yakalandım. Evde izolasyon sürecim başladı. Halsizlik öksürük, ateşlenme başladı. Aşı olmamıştım. Hastaneye yatırıldım. Birkaç gün serviste kaldıktan sonra artık yeterli gelmemeye başladı. Yoğun bakıma aldılar. Bu sebeple 29 haftalıkken doğum yamak zorunda kaldım. Bebeğim şu anda küvezde. Ben aşı olmamıştım. Şu anki aklım olsa kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım. Eşim aşı oldu, o çok hafif atlattı. Özellikle gebelerin, herkesin aşı olmasını öneriyorum" dedi.

"Ben faydasını gördüm, keşke eşim de olsaydı"

Hastanede refakatçi olarak eşini yalnız bırakmayan Melih Pala ise, kendisinin aşının faydasını gördüğünü belirterek, "Eşimin hamileliğinin 3. aylarında bağlı bulunduğumuz sağlık ocağının hekimi bize Covid-19 aşısı olmamız yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almadık. Hamileliğin 7. aylarında eşim bu hastalığa yakalandı. Delta varyantı olduğu ortaya çıktı. Sonra karantinaya alındık. Kendisinden bana bulaştı. Ben iki doz aşımı olmuştum. Çok hafif bir şekilde atlattım diye bilirim. Daha sonrasında hastaneye kaldırıldı ama yeterli olmadı. Hastalık daha çok ilerledi. Daha sonra yoğun bakıma alındı. 12 gün kadar orada kaldı. Çok sıkıntılı süreçten geçtik, hala da devam ediyor. Oksijen sıkıntısı var. 25 gün oldu. Buradan özellikle anne adaylarına aşı olmalarını tavsiye ediyorum. İlk doz aşısını olanlar ya da olmayanlar kesinlikle aşısını görsünler. Ben faydasını gördüm, keşke eşim de olsaydı. Umarım herkes aşılarını bir an evvel olur da bu sıkıntıları yaşamayız" diye konuştu.

Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı

Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı

Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı

Hamileyken korona virüse yakalandı, aşı pişmanlığını bu sözlerle anlattı
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
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