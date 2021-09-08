Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı
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Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı

Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinde de korona virüs tespit edildi.

Antalya'yı yasa boğan ölümler Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşandı. Kumluca ilçesinde, Ceylin Göktaş (30) isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise korona virüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı. Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylin Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığında alınan Covid-19 korona virüs tedbirleri eşliğinde toprağa verildi. Ceylin Göktaş'tan geriye 10 günlük bebeği kaldı.

Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, korona virüse yakalandı. Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde korona virüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un cenazesi de alınan korona virüs tedbirleri eşliğine Finike Şehir Mezarlığında toprağa verildi - ANTALYA

Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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