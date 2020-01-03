Hamilelikte doğru sanılan yanlışlar!

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41

Yanlış: Birkaç adet sigaranın zararı olmaz

Doğrusu: Hamilelik sürecinde içilen sigara, miktarından bağımsız olarak bebeğe zarar veriyor. Günlük içilen sigara sayısı arttıkça, sigaraya bağlı düşük doğum tartılı bebek gibi normal dışı durumların ortaya çıkma riski de artıyor. Bu nedenle hamile kalmayı planladığınızda ya da en geç hamile kaldığınızı öğrendiğiniz andan itibaren sigarayı mutlaka bırakmalısınız.





Yanlış: Diş tedavisi yapılamaz





Doğrusu: Hamilelikte, rutin kontroller için diş hekimine devam etmenizde hiçbir sakınca yok. Sorunların tedavisi amacıyla hamileliğe uygun ilaç da başlanabiliyor, diş çekimi de yapılabiliyor. Kontrollerden birinde, eğer diş hekiminin bir müdahale yapması gerekiyorsa, bu müdahalenin ilk 3 aylık dönem geçtikten sonra yapılması tercih ediliyor. Ancak abse tedavisi gibi bir durum söz konusuysa, bu acil bir durum oluyor ve mutlaka hızlıca tedavi edilmesi gerekiyor.





Yanlış: Anne adayı 2 canlı olduğu için 2 kişilik yemeli





Doğrusu: "Anne adayının hamile kaldıktan sonra 2 kişilik yemek yemeye başlaması, hatalı bir beslenme davranışıdır" uyarısında bulunan Dr. Pınar Kadiroğulları bunun nedenini şöyle anlatıyor: "Bu alışkanlık hamilelik döneminde gereksiz kilo alımına ve beraberinde şeker mekanizmasında bozulmalara, artan kiloya bağlı hareketsizlik ve pıhtı atması riskine, tansiyonda oynamalar gibi bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Anne adayı hamilelik süresince sadece 9-16 kilo almalı. Ayrıca gıda kalitesi ve yeme düzeni de çok önemli. Dengeli beslenmeli ve aynı zamanda da hareket etmeli ki çok kilo almasın"





Yanlış: İlaç kullanılamaz

Doğrusu: Günümüzde, hamilelik döneminde gelişen bulantı-kusma, üst solunum ve idrar yolları enfeksiyonu ile mide şikayetleri gibi bazı sorunlarda, bebek üzerine olumsuz etkisi olmadığı saptanmış birçok ilaç güvenle kullanılabiliyor. Ancak özellikle ilk 3 ay bebeğin organlarının geliştiği ve son 4 hafta da bebeğin doğumuna yakın dönem olduğu için bu süreçlerde ilaç kullanımında dikkatli olmak gerekiyor. Hamilelik sürecinde tüm ilaçların doktorun tavsiyesi üzerine alınması anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor.

Yanlış: Hamilelik döneminde spor yapılmaz





Doğrusu: Dr. Pınar Kadiroğulları hamilelikte hareketsiz kalmanın hem anne adayının hem de bebeğin hayatı için risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, "Hamilelikte hareketsiz kalmak kasları tembelleştireceği için doğum zorlaşıyor. Bu nedenle düzenli spor yapan anne adayları doğum sürecini çok daha kolay atlatabiliyorlar. Hamilelik sürecinde ağır ve zorlu sporlar yapılmamalı, ancak düzenli yüzme, hafif egzersizler, özellikle de yürüyüş ihmal edilmemeli."









