Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum - Haberler
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Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, hamileliği sırasında koronavirüs aşısı olmayan Merve Pala (29), delta varyantına yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, hamileliği sırasında koronavirüs aşısı olmayan Merve Pala (29), delta varyantına yakalandı. Merve Pala, "Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Merve ve Melih Pala çifti koronavirüse yakalandı. Hamileliği sırasında aşı olmayan Merve Pala'nın durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yapılan tedavilere rağmen hastalığı ilerleyen Merve Pala, yoğun bakım ünitesine alındı. Merve Pala burada 25 gün tedavi gördükten sonra servise alındı. Durumu iyi olan ve Kovid- 19 bulaşmayan bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'GEBELERE AŞI OLMALARINI ÖNERİYORUM'

Aşı olmadığı için bu durumlara düştüğünü söyleyen Merve Pala, "28 haftalık gebeydim. Delta varyantına yakalandım. Evde izolasyon sürecim başladı. Ateşlenme, iştahsızlık, öksürük başladı. Ben aşı olmamıştım. Hastaneye yatırıldım. Birkaç gün serviste kaldıktan sonra yeterli olmadı, daha sonra da yoğun bakıma aldılar. Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. 29 haftalık doğum yaptım ve bebeğim şu anda kuvözde. Ben aşı olmamıştım şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım. Eşim aşı oldu ve çok hafif atlattı. Kesinlikle herkese, gebelere özellikle aşı olmalarını öneriyorum" dedi.

'ANNE ADAYLARINA AŞI OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM'

Kendisinin aşı olduğunu ve hastalığı hafif atlattığını belirten Melih Pala (37) ise şöyle konuştu:

"Eşimin hamileliğinin 3. aylarında sağlık ocağındaki doktorumuz bize korona aşısı olmamız konusunda önerilerde bulundu. Dikkate almadık eşim hamileyken hastalığa yakalandı ve delta varyantı çıktı. Karantinaya alındık kendisinden bana bulaştı. Ben 2 doz aşımı olmuştum ve çok hafif atlattım. Eşim çok ağır geçirdi. Hastaneye kaldırıldı yeterli olmayınca akabinde yoğun bakıma alındı ve 12 gün kaldı. Çok sıkıntılar çektik ve sıkıntılar devam ediyor. Hala da sıkıntılar devam ediyor oksijen sıkıntıları var. Daha da atlatmış değiliz. Yaklaşık 25 gün oldu. Ben özellikle anne adayları olmak üzere herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşısını olmayanlar kesinlikle aşılarını olsunlar. Kesinlikle aşının faydası var ben faydasını gördüm ve keşke eşim de aşı olsaydı diyorum. Ama geri gelmiyor. İnşallah herkes aşılarını bir an önce olur ve bu sıkıntıları da yaşamayız."

Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum

Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum

Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum

Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hamilelikte delta varyantına yakalanan anne: Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum - Haberler
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