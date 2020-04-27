Hamilelik ve koronavirüs ilişkisi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Uzmanı Doç. Dr. Müberra Namlı Kalem, hamilelik ve koronavirüs sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs salgını birçok bilinmeyeni de beraberinde getirdi. Bu dönemde birçoğumuz kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için endişe ederken, hamileler ise bu bilinmeyenler nedeniyle daha fazla korku yaşıyor. En çok merak edilen konunun "vertikal geçiş" denilen enfekte anneden bebeğe hastalık bulaşıp bulaşmadığı olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Uzmanı Doç. Dr. Müberra Namlı Kalem, henüz anneden bebeğe bulaşma gibi bir durumun tespit edilmediğinin altını çiziyor. Bugüne kadar koronavirüs tespit edilen üç yenidoğanda ise anne karnında geçiş değil sonradan kontakt ihtimali üzerinde durulduğunun altını çizen Doç. Dr. Kalem, "Yapılan çalışmalarda enfekte annelerden doğan bebeklerin amnion sıvıları ve kordon kanlarında enfeksiyona rastlanmadı. Anne sütünde de virüs tespit edilmedi" diyor.

Hamileler geçerli koruma tedbirlerine uymalı

Hamileliğin koronavirüs bulaşması açısından yüksek risk faktörü gibi görünmediğini de hatırlatan Doç. Dr. Kalem, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Hamilelerin de tıpkı herkes gibi geçerli koruma tedbirleri kapsamında yakın temastan kaçınması, genel temizlik kurallarına uyması, hastalar ve yurtdışından dönen insanlar ile aynı ortamda bulunmaması gerekiyor. Çünkü gebelikte enfeksiyon söz konusu olduğunda ilk aylarda düşük riski ve son aylarda ise erken doğum riski artabilir. Ancak koronavirüs taşıyan bir annenin bebeğinde herhangi bir doğumsal kusur olacağına dair bir bilgimiz de henüz mevcut değil."

Gebelik hipertansiyonu ve gebelik diyabeti çok yakın takip edilmeli

Koronavirüs tedavisinin hastanın gereksinimlerine göre düzenlendiğini anlatan Doç. Dr. Kalem, hamilelerin enfeksiyon tedavisinde ise anne karnındaki bebeğin etkilenmeyeceği ilaçların seçimine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hamilelik döneminde anne vücudunda birçok fizyolojik değişiklik olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kalem, şöyle devam ediyor: "Hamilelikte akciğer, sindirim sistemi ve böbrek fonksiyonları değişir. Bu nedenle hamilelikte koronavirüs enfeksiyonlarında takip ve tedavi süreçleri tüm vücut sistemlerinin eşzamanlı değerlendirilebileceği çok branşlı büyük merkezlerde gerçekleştirilmeli... Ayrıca gebelikle ilgili problemler sağlıklı bir hamileyi dahi riskli gruba sokabileceği için gebelik hipertansiyonu ve gebelik diyabeti gibi durumlar çok yakın takip edilmeli, hamileler sağlıklı beslenme ve stresten arınma konusunda bilgilendirilmeli."

Kaynak: Bültenler