Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı

12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ve kızı Sera ile Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı

AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayarak objektiflere poz verdi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerinde Sarp ve Sare adından iki çocukları olan çift, geçen eylül ayında üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Hamilelik sürecinde 59 kilodan 88'e çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü dikkat çekti.

ARALIKLI ORUÇ FORMÜLÜ

Sarıoğlu, doğum kilolarından aralıklı oruç yöntemiyle kurtulmayı hedeflediğini söyledi. Yağmur Sarıoğlu, "Katı bir diyet uygulamayacağım, çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın Özdemir Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:52:27. #1.14#
title