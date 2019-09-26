Hamilelik kuyruk sokumu ağrılarını tetikliyor

26.09.2019 12:28

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, hamileliğin son 3 ayında veya doğum sırasında meydana gelen basınçların kuyruk sokumu kemiğinde yaralanmalara neden olduğunu söyledi. Dr. Kurtulmuş, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini belirterek, "Ağrılardan genel anestezi olmadan, tek seansta yapılan CRT enjeksiyonu ile kurtulmak mümkün" dedi.

Memorial Hizmet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, aşırı kilo ya da zayıflık, travmalar, uzun süre sert bir zeminde oturmak, hamileliğin son 3 ayında veya doğum sırasında meydana gelen basınçların kuyruk sokumu kemiğinde yaralanmalara neden olabileceğini aktardı. Kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla görülen kuyruk sokumu ağrılarından genel anestezi olmadan, tek seansta yapılan CRT enjeksiyonu ile kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Dr. Kurtulmuş, kuyruk sokumu ağrılarının nedenleri ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA

Doğum yapmanın kuyruk sokumu ağrılarına davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Kurtulmuş, "Kuyruk sokumu ağrısı toplumda sık görülse bile özellikle kadınlarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu durum kadın pelvisinin yapısından dolayı, kuyruk sokumunun daha korunmasız kalmasından kaynaklanmaktadır. Sürekli oturarak çalışmak, düşme ve çarpma gibi travmalara maruz kalmak, uzun süre seyahat etmek, doğum yapmak ve sürekli olarak oturmak zorunda olmak bu ağrılara davetiye çıkarmaktadır" diye konuştu.

KUYRUK SOKUMUNDA ŞİDDETLİ AĞRI VARSA DİKKAT

Dr. Kurtulmuş, "Oturur durumda du¨s¸me sonucu kuyruk sokumunda kırık, c¸ıkık oluşabilir ya da dogˆum zorlamasıyla veya kireçlenme sonucu kuyruk sokumunun ucu o¨ne veya yana dogˆru yer degˆis¸tirebilmektedir. Kuyruk sokumu bo¨lgesinde go¨ru¨len rahatsız edici bu agˆrılı klinik tabloya 'Koksidinia' adı verilmektedir. Hasta oturdugˆu zaman kuyruk sokumunun ucunun hareketi sonucu s¸iddetli agˆrı ortaya c¸ıkar. Tanı genellikle o¨yku¨ ile ve ano-rektoskopi muayenesinin negatif olması ile konmaktadır. Rektal muayene sırasında kuyruk sokumunda agˆrı oldugˆu saptanırsa 'koksidinia' tanısı kuvvetlenmektedir" ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE DOĞUM YAPAN KADINLARDA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Travmanın, koksidinia yani kuyruk sokumu ağrısında en sık rastlanan fakto¨r olduğunu söyleyen Dr. Kurtulmuş, "Du¨s¸me veya travma sonrası meydana gelebilmektedir. O¨zellikle dogˆuma yakın son 3 ayda kuyruk sokumu as¸ırı mobil hale gelerek ileri derecede bükülebilir ve gerilebilir. Bu dönemde o bölgedeki dokularda yaralanmaya sebep olabilmektedir. Bu duruma inflamatuar yanıt da es¸lik ederek ağrının artmasına neden olabilmektedir. Dogˆum sırasında olus¸an basınc¸ ve gerginlik, sert yu¨zeylerde uzun su¨relioturma da yine kuyruk sokumu ağrısı nedenleri arasındadır. Spinal kist veya tu¨mo¨rler, anorektal orjinli pelvik bir tu¨mo¨r de kendini kuyruk sokumu ağrısı olarak belli edebilir. I·natc¸ı kuyruk sokumu ağrılı hastalarda altta yatan bas¸ka bir hastalıktan da s¸u¨phelenilmelidir. Kuyruk sokumu bölgesindeki yaralanma, c¸ıkık veya as¸ırı kilo nedeniyle meydana gelen yaralanmalar da kuyruk sokumu ağrısına neden olabilmektedir" dedi.

BEL AĞRISI OLANLARDA DA SIK GÖRÜLÜR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, "Kırılgan kemiklere sahip olanlar (osteoporoz, artrit gibi hastalıklar bu duruma yol açabişşr) kuyruk sokumu ağrısına daha c¸ok maruz kalmaktadır. Bel agˆrısı olanlarda kuyruk sokumu ağrısı daha c¸ok go¨ru¨lebilir. Temas sporları veya belirli etkinliklere katılım (binicilik) ve enfeksiyonlar (o¨rnegˆin; tüberküloz, osteomyelit) buna zemin hazırlayabilmektedir. Obezitede bu sorun ic¸in risk fakto¨ru kabul edilmekledir. Vücut kitle indeksi yüksek olan kişilerde bu sorunun artış gösterdiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu hastalardaki en bu¨yu¨k s¸ikayet, özellikle geriye dönük eğilimli oturur pozisyonda, kuyruk sokumu çevresinde hissedilen ağrı olmaktadır. Kadınlar cinsel ilis¸ki sırasında agˆrı hissedebilmektedir. Tuvalete gidildiğinde kuyruk sokumunda agˆrı olması sık go¨ru¨len bir s¸ikayettir" diye konuştu.

AMELİYATSIZ KUYRUK SOKUMU AĞRISI TEDAVİSİ

Cerrahi dışı tedavilerin, bu sorunda başarı şansının yüksek olduğunu söyleyen Dr. Kurtulmuş, "Hastaya önce sıcak oturma banyoları o¨nerilir. Kriyoterapi, termoterapi, TENS gibi fiziksel yo¨ntemler de kullanılır. Hastalar sert zeminlere oturmamalı ve ve su¨nger simit s¸eklinde yastık u¨zerine oturmalıdır. Agˆrıyı azaltmak ic¸in çeşitli ilac¸lar verilmelidir. Kuyruk sokumu u¨zerine enjeksiyonlar ile agˆrı tedavisi denenebilir. Cerrahi dışı tedavi ile istenilen sonucun elde edilemediği ve hastanın gu¨nlu¨k yas¸amında zorlandığı durumlarda koksektomi adı verilen cerrahi işlem yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

CRT YÖNTEMİ NEDİR?

Kuyruk sokumu ile ilgili ağrılarda CRT (COCCYX RELEASE THERAPHY ) yöntemi olarak adlandırılan bir tedavinin uygulandığını aktaran Dr. Kurtulmuş, "CRT, içeriği özel olan bir enjeksiyon yöntemidir. Tek seans uygulanan ve yüksek başarı oranına sahip bir işlemdir. İnatçı ağrılarda 2 kez yapılabilir. Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmayan CRT yöntemi, 5 yaşından itibaren her yaş grubundan insana uygulanabilir. Tek seansta kuyruk sokumu ağrısından kurtaran CRT yöntemi ağrısız bir işlemdir. Genel anestezi veya ameliyat ortamı gerektirmez. Diğer enjeksiyon yöntemlerinde kullanılan radyasyon içeren cihaz kullanımı CRT'de yer almaz ve bu sayede hasta radyasyona maruz kalmaz. Enjeksiyondan 4 saat sonra günlük aktivitelere dönülebilir. Bu yöntem kuyruk sokumu bölgesinde enfeksiyon veya tümör olan hastalara uygulanmamalıdır" dedi.



Kaynak: DHA