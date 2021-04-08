Hamilelik döneminde Diş Sağlığı İçin İpuçları
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Hamilelik döneminde Diş Sağlığı İçin İpuçları

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Hamilelik döneminde Diş Sağlığı İçin İpuçları

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarına eğer planlı bir hamilelikse öncesinde diş hekimi kontrolüne giderek hamilelik öncesi tüm diş ve dişeti sorunlarının kontrol ve tedavisini önerdi.

Hamilelik döneminde diş sağlığı göz ardı edilmemelidir çünkü dişler sadece anneyi değil çocuğu da etkiler.

Çoğu rutin tedavi hamilelik sırasında tamamen güvenli olsa da, ilk üç ayda diş tedavilerinden ve ilaçlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden diş hekiminize hamile olduğunuzu mutlaka bildirmelisiniz.

Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutun.

Diş eti hastalığı düşük doğum ağırlığına, erken doğuma neden olabilir ve bakterilerin çocuğu etkilemesine sebep olabilir. Bir annenin sağlıklı dişleri ve diş etleri sağlıklı çocuklarla ilişkilidir.

Kusma veya reflünüz varsa tedavisini sağlayın.

Hormonal değişiklikler nedeniyle, bazı hamile kadınlar, diş erozyonuna neden olabilecek reflü/ kusma ile sabah bulantısı yaşarlar. Bu durum, ağzınızı suyla çalkalayarak, şekersiz sakız çiğneyerek, dişlerinize bir miktar dişlerinizi fırçalayarak ve kusma durumu olursa fırçalamadan önce 30 dakika bekleyerek azaltılabilir.

Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle hamile kadınlarda diş eti hastalığı gelişebilir. Diş eti hastalığı anne ve çocuk açısından tehlikeli olduğu için, etkilene varsan mutlaka bir diş hekimini görünün. Diş eti hastalığının belirtileri arasında ağız kokusu, kırmızı (pembe yerine), hassas, şişmiş ve kanayan diş etleri bulunur.

Sigarayı bırakın !

Tütün ürünleri sadece hamile kadınları değil aynı zamanda doğmamış çocuklarını da etkiler. Amerikan Akciğer Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tütün kullanımı periodontitis olasılığını iki katına çıkararak anneler ve bebekleri için sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarına eğer planlı bir hamilelikse öncesinde diş hekimi kontrolüne giderek hamilelik öncesi tüm diş ve dişeti sorunlarının kontrol ve tedavisini önerdi. Eğer hamilelik sırasında dişlerle ilgili bir sorun yaşanırsa yine mutlaka bir diş hekimine giderek çözülmesini ve tedavi için en ideal dönemin 2.trimestir (3-6 ay arası) olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

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