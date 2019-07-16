Hamilelik döneminde diş kaybetmeyin!

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARI NASIL ÖNLENİR?

Etkili plak kontrolü sadece hamilelerde değil tüm bireyler için önem taşımaktadır. Ancak hamilelikte daha dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü plak birikimi ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler arasında direk ilişki vardır. Hamilelik döneminde günlük ağız ve diş bakımı düzenli ve doğru yapılması gerekmektedir.

HAMİLELİKTE DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hamilelik döneminde diş eti iltihabı, dişlerin etkin olarak bakımı ve temizlenmesi ile önlenebilir. Başlangıç tedavisi olarak, ağız hijyeni eğitimi, detertraj (diş taşı temizliği) ve polisaj işlemi yapılabileceğini ifade eden Dt.Pertev Kökdemir, bu uygulamaların yanı sıra ''Her gün en az iki kez, mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanarak diş ipi ile de temizlik işlemi yapılmalıdır'' dedi.

DENTAL TEDAVİLER HAMİLELİĞİN HANGİ DÖNEMİNDE UYGULANABİLİR?

Ağız ve dişsağlığı sorunlarının ilk ortaya çıktığında tedavi edilmesi, hamilelikte küçük problemlerin büyümesini önlemek adına çok önemlidir.

Dt. Pertev Ködemir ''Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde düşük, son 3 aylık döneminde ise erken doğum riski olması nedeni ile diş tedavileri için en uygun zaman 4,5 ve 6.ayları kapsayan dönemdir'' açıklamasında bulundu. Bu dönemde anne adayını strese sokmayacak şekilde diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi tedavilerini yaptırabileceğini sözlerine ekledi.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN BESLENMENİN ÖNEMİ

Bebeğin diş gelişimi anne karnında başlar. Bu dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir.

Dt.Pertev Kökdemir anne adaylarının beslenmesi için tavsiyelerde bulundu.

Bu dönemde A,C,D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler, meyveler ve sebzeler, tahıl, süt ve süt ürünleri ile et, balık ve yumurta dengeli olarak tüketilmelidir. Böylelikle gebelik sürecinde beslenmesine dikkat eden bireyler hem kendi diş eti sağlığını hem de bebeğin sağlığını ve gelişimini koruma altına almış olur.

Hamilelikte bulantınız çok fazla ise ve bu nedenle diş fırçalayamıyorsak, yapışkan şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ve ağız mutlaka her yemekten sonra bol su ile çalkalanmalı ve dişler küçük başlı diş fırçaları ile günde 2 defa fırçalanmaya çalışılmalıdır.

Ayrıca, beyaz peynir tüketimi ve şekersiz sakız çiğnemek dişlerde çürük oluşumu ile bulantı problemini 1-2 aylık süreçte yavaşlatacaktır.

Kaynak: Bültenler