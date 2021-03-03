Hamilelik belirtileri ne zaman belli olur? Gebelik belirtileri ne zaman başlar?

Hamilelik (gebelik) belirtileri ne zaman başlar ve ortaya çıkar? Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? Hamilelik belirtileri ne zaman belli olur? Gebelik belirtileri ne zaman başlar?

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Hamileliğe ait belirtilerin başlayabilmesi için gebeliğin en erken 4-5 hafta civarında olması gerekir. Yani adet gecikmesi yaşandıktan sonra ancak hamilelik belirtileri başlar. Birçok anne adayında gebelik belirtilerinin başlaması biraz daha ileri zamanda yaklaşık gebelik 6-7 haftalık olduğunda olur. Anne adaylarının adeti geçtiğinde henüz hiçbir belirti olmadığından gebe olduğunu fark etmemiş adet gecikmesi ilk uyarı olmuştur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever her kadına göre hamilelik belirtilerin başlama zamanı ve belirtilerin şiddeti değişebileceğine vurgu yapıyor.

Kadınların yaşadıkları adet kanamaları ile hamilelik belirtileri ilk etapta oldukça benzerlik göstermektedir. Örneğin, hamileliğin ilk belirtisi olan embriyonun yerleşme kanaması çoğu kadın tarafından adet kanaması ile karıştırılmaktadır.

1. KISA SÜRELİ KANAMA

Gebeliğin ilk haftalarında adet kanamanızdan farklı olarak az miktarda, açık renkte kanama oluşabilir. Bu gebeliğin oluştuğu anlamını taşır. Bu da hamilelik belirtileri arasında ilk sıralarda yer alır. Bu tarz bir kanamayı yoğun iş temposu ve diğer koşullardan dolayı fark edemeyebilirsiniz. Az rastlanan ve takibi zor bir hamilelik belirtisi olarak nitelendirilebilir.

2. HASSASLAŞAN GÖĞÜSLER

Hassas ve ağrılı göğüsler, göğüs uçlarınızın renginin koyulaşması ve hatta göğsünüzün üstündeki damarların daha belirgin bir hal alması hamile olduğunuzun ilk belirtilerinden biri olabilir. Özellikle de hamileliğin ilerleyen safhalarında bu hassaslaşmanın arttığını ve artabileceğini söylemekte fayda var.

3. YORGUNLUK

Eğer çok ani bir şekilde birden kendinizi bitkin hissediyorsanız bu vücudunuzun artan hormon seviyelerine verdiği bir tepkidir. Birçok kadın için yorgunluk ilk üç aylık dönem boyunca sürer ve ikinci üç aylık döneme geldiğinde yavaş yavaş yok olur.

4. MİDE BULANTILARI

Birçok hamile kadın henüz daha 6 haftalık hamile iken mide bulantıları hissetmeye başlayabilir ama bazıları ise daha erken bir dönemde sabah bulantıları. İkinci üç aylık döneme girdiğinizde bu bulantılar büyük olasılıkla azalacaktır.

5. SIK TUVALET İHTİYACI

Geceleri sık tuvalete çıkmaya mı başladınız? Gebelik süresince bedeniniz fazladan sıvılar üretecektir ki bu da mesanenizin fazladan mesai yapması ve olduğundan daha sık tuvaleti kullanma ihtiyacınız olacağı anlamına gelmektedir.

6. BAŞ DÖNMESİ



Gebeliğin ilk haftalarında anne adaylarında baş dönmesine çok sık rastlansa da yapılan araştırmaların sonucunda birçok kadın bu belirtiyi hiç yaşamadan hamilelik geçiriyor. Gebelikte baş dönmesi yaşanmasının sebebi, rahmin yaptığı baskı sonucu yeterli miktarda kan pompalamamasından kaynaklıdır.

7. AŞ ERME

Her gebe kadın aş erme belirtisini yaşamaz. Aş erme erken Hamilelik belirtisi olarak sayılmaz. Ortalama 3-4 aylık gebelik var ise, aş ermeler başlayabilir. Bu hamilelik belirtileri çok uzun sürmeden ortadan kaybolur.

8. KOKULARA KARŞI HASSASİYET

Hamilelik belirtileri arasında gebelik döneminde yaşanan koku hassasiyeti de vardır. Bu belirtiyi hemen hemen her kadın yaşar. Gebelik döneminde hormonlarda değişiklik yaşandığı için burun koku alma duyusunu en üst seviyede yaşar. Özellikle parfüm ve sigara kokusu gebe bayanların bulantısını arttırabilir.

9. DUYGU DEĞİŞİMLERİ

Hormonlarda değişim olduğu için anne adayının duygu durumlarında da değişme görülür. Aşırı hassasiyet, kolaylıkla ağlayabilme, sinirlenme gibi belirtiler hamilelik belirtileri olabilir. Bazı kişiler gebeliğe ne kadar hazır olduklarını düşünseler de hormonların vermiş olduğu etkileşim yüzünden aşırı asabiyet gösterebilirler.