Hamilelerin idari izni devam ediyor mu? Hamilelere idare izin genelgesi yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak detayları açıklamıştı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personeller için idari izin genelgesi yayınlandı mı? Hamilelerin idari izni devam ediyor mu?

Sağlık Bakanlığı'ndan idari izin düzenlemesi kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel için ise idari izin durumu ile ilgili detayları açıklamıştı.

HAMİLE PERSONELİN İDARİ İZNİ DEVAM EDİYOR MU?

Kamuda çalışan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, 3,5 saat süren toplantı sonrası normalleşme sürecinde alınan kararları açıkladı.

"YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

* 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ile, ilgili tüm kesimlerle birlikte yaptığımız toplantının ardından ortak akıl ürünü olarak ortaya çıkan kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık.

* 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır.

* Hem hiçbir vatandaşımızı doktorsuz, ilaçsız, maskesiz bırakmadık hem de finansal dalgalanmalara karşı devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

* Birilerinin sürekli sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir.

* Milletimiz devletin kasasındaki her kuruşun, bütçesindeki her kalemin 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun.

* Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan her zaman halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

* Dünyadaki, özellikle de Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz.

* Bu çerçevede milletimizde daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibari ile yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

81 İL RİSKLERE GÖRE RENKLERE AYRILDI

* Kontrollü normalleşme adımlarını ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum.

* Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de tamamen salgının seyri ile ilgilidir, salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir.

* Türkiye pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibari ile büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

* Sağlık Bakanlığımız ve onun bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı.

* Bu değerlendirme ile göre de 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek.

İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

* Ayrıca her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek, valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir.

* Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe dediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçilmesini sağlayacaklar.

* Aksi durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişleyebilir. Bir başka ifadeyle her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

PAZAR GÜNÜ SINIRLAMA

* Bugünkü kabine toplantımızda normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı şekilde görüştük. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.

* Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

* Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

* Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyet gösterebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA İYİ HABER

* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

* Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir.

* Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.

* Hedefimiz en kısa sürede ülkenin tamamında kontrollü normalleşme sürecini tamamlamaktır.